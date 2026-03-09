2-8 Mart Haftasının En Çok İzlenen Dizileri Belli Oldu

onedio
09.03.2026 - 12:52

2-8 Mart haftasında televizyon ekranlarında yayınlanan dizilerin reyting performansı belli oldu. Haftalık izlenme listesinde bazı yapımlar güçlü çıkış yaparken bazı diziler ise sıralamada geriye düştü. İzleyicinin tercihleri doğrultusunda haftanın en çok konuşulan ve izlenen dizileri de netleşti. Peki reyting listesinde hangi yapımlar öne çıktı? Zirve koltuğuna hangi dizi oturdu? İşte haftanın en çok izlenen dizilerine dair detaylar…

Kanal D’de yayınlanan Uzak Şehir ve TRT 1’de yayınlanan Taşacak Bu Deniz haftanın en çok izlenenlerinde zirvedeydi.

İki başarılı dizinin de her hafta güçlü bir rekabet yaşadığına şahit oluyoruz. Bu hafta Uzak Şehir Total’de birinciyken, Taşacak Bu Deniz ise AB ve ABC1’de birinciydi. 

Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz’in yanı sıra Yeraltı, Kızılcık Şerbeti, Güller ve Günahlar, Sevdiğim Sensin ve A.B.İ. dizileri ön plana çıktı. Total, AB ve ABC1 listelerinde sıralamalar değişse de ilgili diziler haftanın en çok izlenenleri olarak başarıya imza attı.

İşte 2-8 Mart Haftasında En Çok İzlenen Diziler 👇

Total:

AB:

ABC1:

  • Taşacak Bu Deniz

  • Uzak Şehir

  • Yeraltı

  • Sevdiğim Sensin

  • A.B.İ.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
