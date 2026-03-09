2-8 Mart Haftasının En Çok İzlenen Dizileri Belli Oldu
2-8 Mart haftasında televizyon ekranlarında yayınlanan dizilerin reyting performansı belli oldu. Haftalık izlenme listesinde bazı yapımlar güçlü çıkış yaparken bazı diziler ise sıralamada geriye düştü. İzleyicinin tercihleri doğrultusunda haftanın en çok konuşulan ve izlenen dizileri de netleşti. Peki reyting listesinde hangi yapımlar öne çıktı? Zirve koltuğuna hangi dizi oturdu? İşte haftanın en çok izlenen dizilerine dair detaylar…
Kanal D’de yayınlanan Uzak Şehir ve TRT 1’de yayınlanan Taşacak Bu Deniz haftanın en çok izlenenlerinde zirvedeydi.
İşte 2-8 Mart Haftasında En Çok İzlenen Diziler 👇
