2-8 Mart Haftasının En Çok İzlenen Dizileri Belli Oldu

İki başarılı dizinin de her hafta güçlü bir rekabet yaşadığına şahit oluyoruz. Bu hafta Uzak Şehir Total’de birinciyken, Taşacak Bu Deniz ise AB ve ABC1’de birinciydi.

Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz’in yanı sıra Yeraltı, Kızılcık Şerbeti, Güller ve Günahlar, Sevdiğim Sensin ve A.B.İ. dizileri ön plana çıktı. Total, AB ve ABC1 listelerinde sıralamalar değişse de ilgili diziler haftanın en çok izlenenleri olarak başarıya imza attı.