Akasya Durağı’nın Senaristi Dizinin Eylül Ayında Yayınlanacağı Açıkladı

“An itibariyle... Türker İnanoğlu'na saygıyla...🌷🙏🏻🇹🇷

Birkaç gündür çok fazla mesaj bombardımanına maruz kaldım. Arkadaşlar şuna açıklık getireyim; Dizimiz yeni versiyonumuz yüzde 60 dram olacak dediysek onu yaralar hemen iyileşmez önce kabuk bağlar daha sonra iyileşir anlamında ilk bölümler için söyledik. Tabi durakta hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Nuri Baba'nın çok sevgili rahmetle anıyoruz #ZekiAlasya'nın yokluğunu hepimiz sorgulayacağız ama size şunun garantisini veriyorum eskisinden bile daha heyecanlı gırgırı şamatası bol yeni transferler ile de muhteşem bir Akasya Durağı yine bizlerle olacak. Yılın dizisi olmaya adayız 🏆 Hiç şüpheniz olmasın biraz aşk biraz hüzün biraz heyecan biraz da komedi dedik hayatın ta kendisi dedik... Görüşmek ve buluşmak dileğiyle...🚖

❗Tüm bu yeni versiyon Akasya Durağı 'Yeniden' projemizin senaryo haklarının şahsıma ait olduğunu arz ederim.

Bu bilgiyi de kamuoyuna paylaşmak istiyorum.

Önümüzdeki günlerde inşallah @kanald ve @dmedia ailesiyle görüşmeyi umut ediyoruz haber bekliyoruz. İnşallah her şey gönlümüzce olsun.

Eylül'de 🚖 bip bip sesleri gelecek merak etmeyin ✨✨✨“