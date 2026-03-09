Akasya Durağı’nın Senaristi Dizinin Eylül Ayında Yayınlanacağı Açıkladı
Bir dönemlerin efsanesi Akasya Durağı son zamanlarda gündemden düşmüyor. Yeniden başlaması için hazırlıklarına başlandığı iddia edilen dizinin senaristi İbrahim Ethem Aşkın, yayınlanması adına planlanan tarihi açıkladı. Gelin detaylara geçelim…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kanal D’de yayınlandığı dönemde ekranlara damga vuran Akasya Durağı unutulmaz Türk dizilerinden.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şimdiyse senarist yeni paylaşımında dizinin Eylül ayında yayınlanacağı açıkladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın