onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Akasya Durağı’nın Senaristi Dizinin Eylül Ayında Yayınlanacağı Açıkladı

Akasya Durağı’nın Senaristi Dizinin Eylül Ayında Yayınlanacağı Açıkladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
09.03.2026 - 13:57

Bir dönemlerin efsanesi Akasya Durağı son zamanlarda gündemden düşmüyor. Yeniden başlaması için hazırlıklarına başlandığı iddia edilen dizinin senaristi İbrahim Ethem Aşkın, yayınlanması adına planlanan tarihi açıkladı. Gelin detaylara geçelim…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kanal D’de yayınlandığı dönemde ekranlara damga vuran Akasya Durağı unutulmaz Türk dizilerinden.

Kanal D’de yayınlandığı dönemde ekranlara damga vuran Akasya Durağı unutulmaz Türk dizilerinden.

Efsane oyuncu kadrosu, kahkahaları toplayan senaryosu derken Akasya Durağı hala popülerliğini koruyor. Akasya Durağı dizisinin final yapmasının ardından uzun yıllar geçmesine rağmen proje yeniden gündeme geldi. Dizinin senaristi İbrahim Ethem Aşkın, yapımın tekrar çekilmesi için bazı görüşmeler yürüttüğünü belirten bir açıklama paylaşmıştı.

Şimdiyse senarist yeni paylaşımında dizinin Eylül ayında yayınlanacağı açıkladı.

Şimdiyse senarist yeni paylaşımında dizinin Eylül ayında yayınlanacağı açıkladı.

“An itibariyle... Türker İnanoğlu'na saygıyla...🌷🙏🏻🇹🇷

Birkaç gündür çok fazla mesaj bombardımanına maruz kaldım. Arkadaşlar şuna açıklık getireyim; Dizimiz yeni versiyonumuz yüzde 60 dram olacak dediysek onu yaralar hemen iyileşmez önce kabuk bağlar daha sonra iyileşir anlamında ilk bölümler için söyledik. Tabi durakta hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Nuri Baba'nın çok sevgili rahmetle anıyoruz #ZekiAlasya'nın yokluğunu hepimiz sorgulayacağız ama size şunun garantisini veriyorum eskisinden bile daha heyecanlı gırgırı şamatası bol yeni transferler ile de muhteşem bir Akasya Durağı yine bizlerle olacak. Yılın dizisi olmaya adayız 🏆 Hiç şüpheniz olmasın biraz aşk biraz hüzün biraz heyecan biraz da komedi dedik hayatın ta kendisi dedik... Görüşmek ve buluşmak dileğiyle...🚖

❗Tüm bu yeni versiyon Akasya Durağı 'Yeniden' projemizin senaryo haklarının şahsıma ait olduğunu arz ederim.

Bu bilgiyi de kamuoyuna paylaşmak istiyorum.

Önümüzdeki günlerde inşallah @kanald ve @dmedia ailesiyle görüşmeyi umut ediyoruz haber bekliyoruz. İnşallah her şey gönlümüzce olsun.

Eylül'de 🚖 bip bip sesleri gelecek merak etmeyin ✨✨✨“

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın