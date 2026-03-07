Sevgili Yengeç, bugün gökyüzünde bir dans başlıyor. Venüs ve Satürn, Koç burcunda kavuşuyor. Bu kavuşum ise kariyer hayatında kalıcı bir kararın kapısını aralıyor. Uzun süredir kafanda dönen bir yön değişikliği artık somut bir plana dönüşebilir. Belki yeni bir iş, belki de yeni bir pozisyon sana güç verebilir!

Tabii kıymetli başarılara imza atmak istiyorsan, zihnini tamamen hedeflerine odaklamış olmalısın. İmajını güçlendirecek disiplinli adımlar atmalısın. Bu sayede bir yıldız gibi parlayabilir ve başarılarla dolu bir kariyer inşa edebilirsin. Kendini göstermek için hâlâ neyi bekliyorsun?

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise statü ve güç teması öne çıkıyor. Eğer bir ilişkin varsa, gelecek planların şimdi netleşebilir. Aklındaki evlilik ya da birlikte iş kurmak olabilir. Bu süreçte partnerinden güçlü, olgun ve ciddi tavırlar bekleyeceksin. Ona fazla sorumluluk yüklerken sen neler yapacaksın peki? Bunu iyi düşün! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…