Sevgili Yengeç, bu hafta Mars'ın Balık burcuna geçişiyle birlikte, vizyonun genişlemeye başlıyor. Bu geniş vizyon, 3 Mart'taki tutulma ile birleşince, eğitim veya ticaret hayatında önemli kapıları ardına kadar açılıyor. Uzaklarla ilgili projelerin veya yeni bir iş birliği fikrin bu hafta somut bir başarıya dönüşebilir. Hedeflerine odaklandığında, tutulmanın enerjisiyle rakiplerini geride bırakacak o büyük hamleyi gerçekleştireceğini hissedeceksin.

Öte yandan bu hafta Venüs'ün de kariyer alanına girişini göz ardı etmemelisin. İşindeki profesyonellik ve sabırlı duruşun, bu hafta otorite figürlerinin gözünde vazgeçilmez bir noktaya taşıyacak seni. Başarıya giden yolda Venüs'ün de etkisi ile rakiplerinin önüne geçeceksin böylece. Tabii her adımının izleneceğini de unutmamalı, daha dikkatli ve daha az hataya odaklı olmalısın.

Peki ya aşk? Aşk hayatına baktığımızda ise tutulmanın etkisiyle Venüs ve Satürn'ün sert ama öğretici kavuşumu, kalbinde 'sadakat' sınavını başlatıyor. Eğer bir ilişkin varsa, bu hafta partnerinle arandaki bağın ne kadar dayanıklı olduğunu çok net bir şekilde göreceksin. Mesela, her koşulda onun yanında kalabilir misin? Tabii eğer bakarsan, ciddiyetten uzak flörtlerin yerini, geleceği olan sağlam bir ilişki arayışı alıyor. Duygularını ciddiye almayan birine kalbinde yer vermeyeceğin kesin. Sen aşk arıyorsun... Koşulsuz, şartsız ve sımsıcak hem de! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...