Sevgili Yengeç, bu hafta yaşanan Ay tutulmasının etkisi altında, Venüs ve Satürn'ün bir araya gelerek oluşturduğu kavuşum, kalbinde 'sadakat' konusunda bir sınav başlatıyor. Eğer bir ilişkin varsa, bu hafta partnerinle olan bağın ne kadar güçlü ve dayanıklı olduğunu çok daha net bir şekilde gözlemleyeceksin. Örneğin, zorlu zamanlarda bile partnerinin yanında durup destek olabilir misin? Ya da sahiden ona karşı güvensizlikler yaşıyor musun?

Tabii eğer bekarsan, belki de daha önce flört ettiğin kişilere bakış açın değişebilir. Artık ciddiyetten uzak, anlık heyecanlar yaşatan flörtler yerine, gelecekte sana eşlik edecek, duygusal derinliği olan bir ilişki arayışına girebilirsin. Duygularını ciddiye almayan birine kalbinde yer vermeyeceğin kesin. Çünkü sen, aşkı arıyorsun... Koşulsuz, şartsız ve sımsıcak bir aşkı... Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…