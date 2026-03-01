onedio
2 Mart - 8 Mart Yengeç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Yengeç Burcu
2 - 8 Mart 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.03.2026 - 18:01

Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının aşkla imtihanını ve 2 Mart - 8 Mart haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının 2 Mart - 8 Mart haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta yaşanan Ay tutulmasının etkisi altında, Venüs ve Satürn'ün bir araya gelerek oluşturduğu kavuşum, kalbinde 'sadakat' konusunda bir sınav başlatıyor. Eğer bir ilişkin varsa, bu hafta partnerinle olan bağın ne kadar güçlü ve dayanıklı olduğunu çok daha net bir şekilde gözlemleyeceksin. Örneğin, zorlu zamanlarda bile partnerinin yanında durup destek olabilir misin? Ya da sahiden ona karşı güvensizlikler yaşıyor musun?

Tabii eğer bekarsan, belki de daha önce flört ettiğin kişilere bakış açın değişebilir. Artık ciddiyetten uzak, anlık heyecanlar yaşatan flörtler yerine, gelecekte sana eşlik edecek, duygusal derinliği olan bir ilişki arayışına girebilirsin. Duygularını ciddiye almayan birine kalbinde yer vermeyeceğin kesin. Çünkü sen, aşkı arıyorsun... Koşulsuz, şartsız ve sımsıcak bir aşkı... Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
