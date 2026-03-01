Sevgili Yengeç, bugünlerde gökyüzü oldukça hareketli. Başak burcundaki Ay tutulması ise sinir sistemini ve solunum yollarını doğrudan etkileyerek zihnindeki karmaşayı biraz daha artırabilir. Ancak endişelenme, çünkü doğanın huzur verici sakinliği tam da bu durumlar için var. Biraz zaman ayırıp doğayla baş başa kalman senin için oldukça faydalı olacaktır.

Mars'ın Balık burcundaki yolculuğu da vücudunun ödem tutma eğilimini artırabilir. Bu yüzden hafta boyunca sıvı tüketimine ve tuz dengesine ekstra özen göstermen gerekiyor. Biraz daha su içmeyi ve tuzlu yiyeceklerden kaçınmayı deneyebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…