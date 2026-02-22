Sevgili Yengeç, bu hafta iş dünyasında parıldayan bir yıldızın ışığı gibi etrafına ışık saçıyorsun. Haftanın ilk günlerinde üzerinde titizlikle çalıştığın bir projenin, çevrendeki kişilerin ilgisini çekmeye başladığını fark edeceksin. Bu, senin için oldukça motive edici olacak.

Fakat haftanın ortasına geldiğimizde, gökyüzünde Mars ile Uranüs'ün karesinin oluşması, biraz dikkat gerektirecek bir atmosfer yaratıyor. Bu durum, ani ve beklenmedik durumların ortaya çıkabileceğini işaret ediyor. Özellikle ekip çalışmalarında, sabrını koruman ve ani tepkiler vermek yerine durumu yönlendirmen büyük önem taşıyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde, maddi konularla ilgili bir yapılandırmaya ihtiyaç duyabilirsin. Belki bütçe planını bir kez daha gözden geçirmen, belki de gelir dağılımını yeniden düşünmen gerekebilir. Bu durum, sana maddi konularda daha fazla güven verecektir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…