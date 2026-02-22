onedio
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 23 Şubat - 1 Mart Yengeç Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
23 Şubat 2026 - 1 Mart 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.02.2026 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 23 Şubat - 1 Mart haftası Yengeç ve yükselen Yengeç burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının 23 Şubat - 1 Mart haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta iş dünyasında parıldayan bir yıldızın ışığı gibi etrafına ışık saçıyorsun. Haftanın ilk günlerinde üzerinde titizlikle çalıştığın bir projenin, çevrendeki kişilerin ilgisini çekmeye başladığını fark edeceksin. Bu, senin için oldukça motive edici olacak.

Fakat haftanın ortasına geldiğimizde, gökyüzünde Mars ile Uranüs'ün karesinin oluşması, biraz dikkat gerektirecek bir atmosfer yaratıyor. Bu durum, ani ve beklenmedik durumların ortaya çıkabileceğini işaret ediyor. Özellikle ekip çalışmalarında, sabrını koruman ve ani tepkiler vermek yerine durumu yönlendirmen büyük önem taşıyor. 

Haftanın ilerleyen günlerinde, maddi konularla ilgili bir yapılandırmaya ihtiyaç duyabilirsin. Belki bütçe planını bir kez daha gözden geçirmen, belki de gelir dağılımını yeniden düşünmen gerekebilir. Bu durum, sana maddi konularda daha fazla güven verecektir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

