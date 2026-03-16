Ramazan Bayramı’nda Çalışacak Olanlara Hafta Sonu Piyangosu: Ramazan Bayramı Mesai Ücreti Ne Kadar?

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.03.2026 - 10:35

Ramazan Bayramı yaklaşırken, tatil boyunca mesai yapacak çalışanların alacağı ek ücretler belli oldu. Brüt asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamalara göre, bayramda çalışanlar normal yevmiyelerine ek olarak günlük 1.101 TL ödeme alacak; hafta sonu farkıyla bu tutar daha da yükselecek.

Ramazan Bayramı’nda pek çok sektörde üretim ve hizmet süreci kesintisiz devam ederken, bu süreçte görev alan personelin mali hakları merak konusu oldu.

İş Kanunu çerçevesinde dini ve resmi bayramlarda yapılan çalışmalar, işçiye normal ücretinin haricinde ek bir ödeme yapılmasını zorunlu kılıyor. 2026 yılı için belirlenen 33.030 TL tutarındaki brüt asgari ücret baz alındığında, bir günlük çalışma karşılığında personele kendi yevmiyesine ilave olarak tam bir günlük ücret daha ödeniyor. Böylece bayramda mesai yapan bir çalışan, o gün için toplamda iki kişilik kazanç elde etmiş oluyor.

Bu yıl Ramazan Bayramı’nın hafta sonuna rastlaması, ödeme dengelerini çalışan lehine değiştiriyor. Normal şartlarda iki kat olarak ödenen bayram yevmiyesi, hafta tatili ile çakıştığında 2,5 katına kadar çıkabiliyor. Arife günü öğleden sonra başlayan ve toplamda 3,5 günü bulan resmi tatil süresince tam zamanlı çalışan bir işçinin alacağı ek ödeme tutarı, hafta sonu farkıyla birlikte 4.954 TL seviyesine kadar ulaşabiliyor. Eğer personel bayram günü belirlenen mesai saatlerinden daha fazla çalışırsa, bu sürenin karşılığını da yüzde 50 artırımlı fazla mesai ücreti olarak alma hakkına sahip oluyor.

Yasal mevzuata göre işverenler, arife günü saat 13:00’ten sonra çalıştırdıkları personeline ek ödeme yapmakla yükümlü tutuluyor.

Çalışma süresi bir saat bile olsa, işçinin tatil hakkı bölündüğü için tam günlük ek ücret ödenmesi kuralı uygulanıyor. Öte yandan, bayramda çalışma durumu prensipte işçinin onayına bağlı olsa da, iş sözleşmesinde aksine bir madde bulunması halinde bu durum zorunluluk arz edebiliyor. Nakit ödeme almak istemeyen çalışanlar ise işverenle karşılıklı mutabık kalarak, bayramda yaptıkları çalışma karşılığında ilerleyen dönemde izin kullanma yoluna gidebiliyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
