Ramazan Bayramı’nda Çalışacak Olanlara Hafta Sonu Piyangosu: Ramazan Bayramı Mesai Ücreti Ne Kadar?

İş Kanunu çerçevesinde dini ve resmi bayramlarda yapılan çalışmalar, işçiye normal ücretinin haricinde ek bir ödeme yapılmasını zorunlu kılıyor. 2026 yılı için belirlenen 33.030 TL tutarındaki brüt asgari ücret baz alındığında, bir günlük çalışma karşılığında personele kendi yevmiyesine ilave olarak tam bir günlük ücret daha ödeniyor. Böylece bayramda mesai yapan bir çalışan, o gün için toplamda iki kişilik kazanç elde etmiş oluyor.

Bu yıl Ramazan Bayramı’nın hafta sonuna rastlaması, ödeme dengelerini çalışan lehine değiştiriyor. Normal şartlarda iki kat olarak ödenen bayram yevmiyesi, hafta tatili ile çakıştığında 2,5 katına kadar çıkabiliyor. Arife günü öğleden sonra başlayan ve toplamda 3,5 günü bulan resmi tatil süresince tam zamanlı çalışan bir işçinin alacağı ek ödeme tutarı, hafta sonu farkıyla birlikte 4.954 TL seviyesine kadar ulaşabiliyor. Eğer personel bayram günü belirlenen mesai saatlerinden daha fazla çalışırsa, bu sürenin karşılığını da yüzde 50 artırımlı fazla mesai ücreti olarak alma hakkına sahip oluyor.