Çocuğunuzun Öğrenme Stili Ne?

Çocuğunuz dinleyerek öğreniyor. Yani duyduğu şeyler bir daha aklından çıkmıyor. O yüzden ders çalışırken çok dikkatli dinlemesi onun için yeterli. Ses tonları ve konuşmaları kolay kolay unutmuyor. Yani derste konuşulanlar, sorular ve cevaplar onun için oldukça verimli oluyor. Sesli tekrar yöntemleri ile öğrendiği şeyleri de kolay kolay unutmuyor zaten.