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Çocuğunuzun Öğrenme Stili Ne?

etiket Çocuğunuzun Öğrenme Stili Ne?

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
08.06.2026 - 10:01
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Her çocuk aynı şekilde öğrenmiyor elbette. Bazıları ilk dinlediğinde öğrenirken diğerleri görerek öğrenebilir. Çocuğunuzun öğrenme stili ne biliyor musunuz? Öğrenmek için testi çözelim mi?

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1. Çocuğunuza yeni bir oyuncak aldınız. İlk ne yapar?

2. Çocuğunuz nasıl ders çalışıyor?

3. Okul çantasını nasıl hazırlıyor?

4. Yön duygusu gelişmiş midir?

5. Derslerde ilgisini toplamak için öğretmenleri genelde ne yapıyor?

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6. Grup çalışmalarında görevi ne oluyor?

7. Bu filmlerden hangisi çocuğunuzun tarzı?

8. Boş zamanlarını daha çok nasıl değerlendiriyor?

Çocuğunuz görsel şekilde öğreniyor.

Çocuğunuz öğrenirken görsele ihtiyaç duyuyor. Detaylara önem veriyor ve gördüğü her şeyi uzun süre aklında tutabiliyor. O yüzden derste ne kadar çok şema, grafik, video varsa o kadar iyi öğreniyor yani. Görsel materyallerle desteklenmediğinde ise öğrenmesi güçleşiyor. O yüzden çocuğunuz ders çalışırken mutlaka görsellerle çalışmalı. Sadece düz bir anlatım çocuğunuzun dikkatinin daha hızlı dağılmasına neden olacaktır.

Çocuğunuz işitsel şekilde öğreniyor.

Çocuğunuz dinleyerek öğreniyor. Yani duyduğu şeyler bir daha aklından çıkmıyor. O yüzden ders çalışırken çok dikkatli dinlemesi onun için yeterli. Ses tonları ve konuşmaları kolay kolay unutmuyor. Yani derste konuşulanlar, sorular ve cevaplar onun için oldukça verimli oluyor. Sesli tekrar yöntemleri ile öğrendiği şeyleri de kolay kolay unutmuyor zaten.

Çocuğunuz hareket ederek öğreniyor.

Çocuğunuzun öğrenme yöntemi hareket. Yani saatlerce oturarak çocuğunuz pek bir şey öğrenemiyor. Onun öğrenmesi için gerekli olan şey hareket etmek. O yüzden deneyerek, uygulayarak veya dokunarak çocuğunuzun öğrenmesini teşvik etmeniz gerekiyor. Çocuğunuzun hareketini doğru yere yönlendirerek öğrenmesine yardımcı olmanız mümkün.

Çocuğunuz okuyup yazarak öğreniyor.

Çocuğunuzun öğrenme yöntemi okumak ve yazmak. Yani dersini okuduğunda ve yazdığında öğrenme süreci kolaylaşıyor. Not çıkarmak, listeler yapmak ve okuyarak tekrar etmek çocuğunuzun öğrenmesi için yeterli. Yazarak çalıştığında çok daha hızlı öğreniyor ve aklında daha uzun süre kalıyor. Ezber yeteneği geliştiği için akademik hayatta başarılı olması da çok muhtemel!

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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