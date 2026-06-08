Çocuğunuzun Öğrenme Stili Ne?
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Her çocuk aynı şekilde öğrenmiyor elbette. Bazıları ilk dinlediğinde öğrenirken diğerleri görerek öğrenebilir. Çocuğunuzun öğrenme stili ne biliyor musunuz? Öğrenmek için testi çözelim mi?
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1. Çocuğunuza yeni bir oyuncak aldınız. İlk ne yapar?
2. Çocuğunuz nasıl ders çalışıyor?
3. Okul çantasını nasıl hazırlıyor?
4. Yön duygusu gelişmiş midir?
5. Derslerde ilgisini toplamak için öğretmenleri genelde ne yapıyor?
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6. Grup çalışmalarında görevi ne oluyor?
7. Bu filmlerden hangisi çocuğunuzun tarzı?
8. Boş zamanlarını daha çok nasıl değerlendiriyor?
Çocuğunuz görsel şekilde öğreniyor.
Çocuğunuz işitsel şekilde öğreniyor.
Çocuğunuz hareket ederek öğreniyor.
Çocuğunuz okuyup yazarak öğreniyor.
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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