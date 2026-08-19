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4 Farklı Otelde 7 Gece, 3 Saatlık Oda Kiralama! Kamera Her Şeyi Kaydetti, Avukat Eşe 50 Milyonluk Dava Açıldı

4 Farklı Otelde 7 Gece, 3 Saatlık Oda Kiralama! Kamera Her Şeyi Kaydetti, Avukat Eşe 50 Milyonluk Dava Açıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.08.2026 - 08:40
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Türkiye'nin önde gelen kripto para borsalarından birinde üst düzey yönetici ve hukuk başkanı olarak görev yapan avukat Ayça Ö., eşini aldattığı iddiasıyla 50 milyon liralık tazminat davasıyla karşı karşıya kaldı. Aldatıldığından şüphelenen koca Aytunç Ö.'nün dedektif gibi iz sürerek ortaya çıkardığı otel ve kamera kayıtları sonrasında mahkeme, iddialara sessiz kalan kadının kocasına nafaka ödemesine hükmetti.

Kaynak: Atakan Irmak / SABAH

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Türkiye'nin en popüler kripto platformlarından birinde yönetim kurulu üyesi olan avukat Ayça Ö.'nün evliliği, son derece ağır iddialar ve belgelerle yargıya taşındı.

Türkiye'nin en popüler kripto platformlarından birinde yönetim kurulu üyesi olan avukat Ayça Ö.'nün evliliği, son derece ağır iddialar ve belgelerle yargıya taşındı.

Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre; eşinin son dönemdeki davranışlarından şüphelenen Aytunç Ö., avukatıyla birlikte yürüttüğü titiz bir takip sonucunda aldatıldığını resmi kayıtlarla kanıtlayarak İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Eşinin bir başka adamla yaşadığı yasak aşkı saniye saniye belgeleyen Aytunç Ö., çocuklarının velayetini talep ederken aynı zamanda 50 milyon lira manevi tazminat davası açtı. Dava dosyasına sunulan çarpıcı görüntüler ve belgeler karşısında suskun kalmayı tercih eden avukat kadının, mahkemenin aldığı ara kararla eşine aylık 35 bin lira tedbir nafakası ödemesine karar verildi.

Olayın detayları, mahkemeye sunulan delillerle birlikte ilişkinin bir anlık hatadan ziyade oldukça planlı bir şekilde yürütüldüğünü gözler önüne serdi.

Olayın detayları, mahkemeye sunulan delillerle birlikte ilişkinin bir anlık hatadan ziyade oldukça planlı bir şekilde yürütüldüğünü gözler önüne serdi.

Dava dosyasına giren bilgilere göre, Ayça Ö. ve yasak aşk yaşadığı öne sürülen Bahtiyar Y., ilk olarak geçtiğimiz yıl 20 Haziran'da İstanbul Havalimanı'ndaki bir otelde birkaç saatliğine oda kiralayarak dikkatleri üzerine çekti. Bu olayın hemen ardından 14 Temmuz'da Sapanca'da bir bungalov tesiste konaklayan ikilinin, ağustos ayının son günlerinde ise Etiler'deki lüks bir otelde üç gün üç gece boyunca aralıksız beraber kaldığı resmi otel kayıtlarıyla doğrulandı.

Ancak dava dosyasına giren belgeler, yasak ilişkinin yalnızca dışarıdaki lüks mekanlarla sınırlı kalmadığını, çiftin ortak yaşadığı aile konutuna kadar uzandığını ortaya çıkardı.

Ancak dava dosyasına giren belgeler, yasak ilişkinin yalnızca dışarıdaki lüks mekanlarla sınırlı kalmadığını, çiftin ortak yaşadığı aile konutuna kadar uzandığını ortaya çıkardı.

Aldatılan koca tarafından mahkemeye sunulan kırk günlük güvenlik kamerası kayıtları incelendiğinde, Bahtiyar Y.'nin günün farklı saatlerinde tam on beş kez aile evine girip çıktığı belirlendi. Özellikle kasım ayına ait kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde; şahsın gece yarısı araçtan indikten sonra soyunarak hızlı adımlarla apartmana girmesi, otoparkta ikilinin öpüşmesi ve araç içinde uzun süre yalnız kalmaları saniye saniye kaydedildi. Eşinin annelik sorumluluklarını tamamen bir kenara bırakarak çocukların duygusal ve psikolojik güvenliğini tehlikeye attığını savunan Aytunç Ö., evliliği bitirmek ve çocuklarını korumak adına hukuki süreci sonuna kadar sürdüreceğini vurguladı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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