4 Farklı Otelde 7 Gece, 3 Saatlık Oda Kiralama! Kamera Her Şeyi Kaydetti, Avukat Eşe 50 Milyonluk Dava Açıldı
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Türkiye'nin önde gelen kripto para borsalarından birinde üst düzey yönetici ve hukuk başkanı olarak görev yapan avukat Ayça Ö., eşini aldattığı iddiasıyla 50 milyon liralık tazminat davasıyla karşı karşıya kaldı. Aldatıldığından şüphelenen koca Aytunç Ö.'nün dedektif gibi iz sürerek ortaya çıkardığı otel ve kamera kayıtları sonrasında mahkeme, iddialara sessiz kalan kadının kocasına nafaka ödemesine hükmetti.
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Türkiye'nin en popüler kripto platformlarından birinde yönetim kurulu üyesi olan avukat Ayça Ö.'nün evliliği, son derece ağır iddialar ve belgelerle yargıya taşındı.
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Olayın detayları, mahkemeye sunulan delillerle birlikte ilişkinin bir anlık hatadan ziyade oldukça planlı bir şekilde yürütüldüğünü gözler önüne serdi.
Ancak dava dosyasına giren belgeler, yasak ilişkinin yalnızca dışarıdaki lüks mekanlarla sınırlı kalmadığını, çiftin ortak yaşadığı aile konutuna kadar uzandığını ortaya çıkardı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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