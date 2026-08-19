4 Farklı Otelde 7 Gece, 3 Saatlık Oda Kiralama! Kamera Her Şeyi Kaydetti, Avukat Eşe 50 Milyonluk Dava Açıldı

Dava dosyasına giren bilgilere göre, Ayça Ö. ve yasak aşk yaşadığı öne sürülen Bahtiyar Y., ilk olarak geçtiğimiz yıl 20 Haziran'da İstanbul Havalimanı'ndaki bir otelde birkaç saatliğine oda kiralayarak dikkatleri üzerine çekti. Bu olayın hemen ardından 14 Temmuz'da Sapanca'da bir bungalov tesiste konaklayan ikilinin, ağustos ayının son günlerinde ise Etiler'deki lüks bir otelde üç gün üç gece boyunca aralıksız beraber kaldığı resmi otel kayıtlarıyla doğrulandı.