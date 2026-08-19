Alparslan Kuytul Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Alparslan Kuytul Neden Gözaltına Alındı?
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Kamuoyunda Furkan Vakfı’nın kurucusu olarak bilinen Alparslan Kuytul, 19 Ağustos 2026 tarihinde sabah saatlerinde gözaltına alındı. Kuytul'un hakkında yürütülen hukuki süreçler ve soruşturmanın kapsamı ise merak konusu oldu. Ayrıca kim olduğu ve vakfın Türkiye'deki kuruluşları da vatadaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Alparslan Kuytul kimdir? Neden gözaltına alındı?
İşte detaylar.
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Alparslan Kuytul Kimdir?
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Alparslan Kuytul'un Eğitimi
Alparslan Kuytul'un Kariyeri ve Furkan Vakfı'nın Kuruluşu
Alparslan Kuytul'un Evli mi? Eşi Kim?
Alparslan Kuytul Gözaltına mı Alındı?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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