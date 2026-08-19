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Alparslan Kuytul Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Alparslan Kuytul Neden Gözaltına Alındı?

Alparslan Kuytul Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Alparslan Kuytul Neden Gözaltına Alındı?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
19.08.2026 - 08:39
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Kamuoyunda Furkan Vakfı’nın kurucusu olarak bilinen Alparslan Kuytul, 19 Ağustos 2026 tarihinde sabah saatlerinde gözaltına alındı. Kuytul'un hakkında yürütülen hukuki süreçler ve soruşturmanın kapsamı ise merak konusu oldu. Ayrıca kim olduğu ve vakfın Türkiye'deki kuruluşları da vatadaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Alparslan Kuytul kimdir? Neden gözaltına alındı? 

İşte detaylar.

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Alparslan Kuytul Kimdir?

Alparslan Kuytul Kimdir?

Alparslan Kuytul, kamuoyunda kurucusu olduğu Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı ile tanınıyor. Ayrıca internet ve sosyal medya üzerinden yaptığı dini ve siyasi sohbetlerle de adından söz ettiriyor. Asıl mesleği inşaat mühendisliği olan Kuytul, aynı zamanda İslam hukuku alanında da eğitim almıştır. 

Alparslan Kuytul Kaç Yaşında?

Alparslan Kuytul, 20 Ağustos 1965 tarihinde dünyaya gelmiştir. Yani, 2026 yılı itibarıyla 61 yaşındadır.

Alparslan Kuytul Aslen Nereli?

Alparslan Kuytul, Adana'nın Karataş ilçesinde doğmuştur.  Aslen Adanalıdır ve hayatının ile faaliyetlerinin büyük bir bölümünü de Adana'da sürdürmüştür.

Alparslan Kuytul'un Eğitimi

Alparslan Kuytul'un Eğitimi

Kuytul, temel eğitimini Adana'da tamamlamıştır. İlköğrenimini İnkılap İlkokulunda, ortaöğrenimini Tepebağ Ortaokulunda ve lise eğitimini Adana Erkek Lisesinde bitirmiştir. 

Üniversite eğitimini ise ilk olarak 1991 yılında Çukurova Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. Lisans eğitiminin ardından Mısır'a gitmiş, burada 1993-1997 yılları arasında El-Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi İslam Hukuku bölümünde okuyarak buradan mezun olmuştur.

Alparslan Kuytul'un Kariyeri ve Furkan Vakfı'nın Kuruluşu

Alparslan Kuytul'un Kariyeri ve Furkan Vakfı'nın Kuruluşu

Alparslan Kuytul'un kariyeri, kurduğu dini ve sosyal yapılar etrafında şekillenmiştir. 1988 yılında Adana'da Kardeşler Kitabevi'ni kurarak çevresine dersler vermeye başlamıştır.

Furkan Vakfı Ne Zaman Kuruldu? 

Mısır'da El-Ezher Üniversitesinde eğitim gördüğü dönemde, 1994 yılında Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nı kurmuştur. Döndükten sonra vakıf çatısı altında dini tefsir, siyer ve fıkıh derslerinin yanı sıra siyasi ve toplumsal meselelere dair yorumlarını paylaştığı konferanslar düzenlemiştir. 

Ayrıca 2011 yılında yayın hayatına başlayan 'Furkan Nesli' dergisinin başyazarlığını üstlenmiş ve 'TV Furkan' adındaki internet kanalı üzerinden yayınlar yapmıştır.

Alparslan Kuytul'un Evli mi? Eşi Kim?

Alparslan Kuytul'un Evli mi? Eşi Kim?

Alparslan Kuytul, 2002 yılında Semra Kuytul ile evlenmiştir. Semra Kuytul da Furkan Vakfı organizasyonlarında ve eşinin hukuki süreçlerinde medyada sıklıkla adı geçen, vakfın önde gelen isimlerinden biridir. 

Alparslan ve Semra Kuytul çiftinin Meryem, Hatice, Muhammed, Besra ve Rabia isimlerinde beş çocuğu bulunmaktadır. Kuytul'un anne ve babası ise Besime-Tahir Kuytul çiftidir (Annesi Besime Kuytul 2020 yılında vefat etmiştir).

Alparslan Kuytul Gözaltına mı Alındı?

Alparslan Kuytul Gözaltına mı Alındı?

Evet, Alparslan Kuytul güncel olarak yeniden gözaltı süreciyle gündeme geldi.

Alparslan Kuytul Neden Gözaltına Alındı?

Alparslan Kuytul, 19 Ağustos 2026 sabah saatlerinde emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Güncel gözaltı işleminin tam gerekçesi ve yürütülen yeni soruşturmanın kapsamına dair adli süreç devam etmektedir.

Alparslan Kuytul Daha Önce Neden Tutuklanmıştı?

Kuytul, geçmişte iki farklı hukuki süreç nedeniyle tutuklu yargılanmıştır:

  • 2018-2020 Süreci: 2018 yılında 'suç örgütü kurmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' iddialarıyla tutuklanmıştır. Yaklaşık 22 ay süren tutukluluğun ardından tahliye edilmiş ve 2020 yılında yargılandığı bu davalardan beraat etmiştir.

  • 2022-2023 Süreci: Mayıs 2022'de iş insanı Koray Sarısaçlı’nın kaçırılıp alıkonulması iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştır. Suçlamaları reddeden Kuytul, Haziran 2023'te mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmiştir.

Furkan Vakfı Davası Nedir, Vakıf Kapatıldı mı?

2018 yılında başlatılan operasyonlar sonucunda Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın faaliyetleri durdurulmuş ve mahkeme kararıyla vakfa kayyum atanmıştır. Günümüzde faaliyetler, resmi bir vakıf çatısından ziyade 'Furkan Gönüllüleri' ismiyle sivil bir platform üzerinden yürütülmektedir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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