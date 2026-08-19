Alparslan Kuytul Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Alparslan Kuytul Neden Gözaltına Alındı?

Alparslan Kuytul, kamuoyunda kurucusu olduğu Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı ile tanınıyor. Ayrıca internet ve sosyal medya üzerinden yaptığı dini ve siyasi sohbetlerle de adından söz ettiriyor. Asıl mesleği inşaat mühendisliği olan Kuytul, aynı zamanda İslam hukuku alanında da eğitim almıştır.

Alparslan Kuytul Kaç Yaşında?

Alparslan Kuytul, 20 Ağustos 1965 tarihinde dünyaya gelmiştir. Yani, 2026 yılı itibarıyla 61 yaşındadır.

Alparslan Kuytul Aslen Nereli?

Alparslan Kuytul, Adana'nın Karataş ilçesinde doğmuştur. Aslen Adanalıdır ve hayatının ile faaliyetlerinin büyük bir bölümünü de Adana'da sürdürmüştür.