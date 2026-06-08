Su İçmek Yetmiyor, Hayati Tehlikesi Var! Uzman Diyetisyenden Yaz Aylarına Özel Beslenme Reçetesi

Medicana Hastanesi'nden Uzman Diyetisyen Hande Güngör, artan vücut ısısının başta beyin olmak üzere hayati organlarda kalıcı hasarlara zemin hazırlayabileceğine dikkat çekiyor. Bu tehlikeli durumdan korunmanın ve sıcakların vücutta yarattığı tahribatı önlemenin en temel yolu ise doğru ve bilinçli bir beslenme düzeninden geçiyor.

Normal şartlarda metabolizmamız, artan dış ortam sıcaklığına karşı terleme yoluyla kendi ısısını dengelemeye çalışır. Ancak uzmanlara göre, özellikle aşırı sıcak günlerde vücudun bu savunma mekanizması tek başına yeterli olmuyor. Obezite, enfeksiyonlara bağlı ateş, kalp ve sinir hastalıkları gibi kronik rahatsızlıkların yanı sıra, tansiyon ve idrar söktürücü gibi bazı ilaçların kullanımı da vücudun ısı dengesini doğrudan bozabiliyor. Bu noktada, metabolizmanın zorlu hava şartlarına uyum sağlayabilmesi için beslenme alışkanlıklarının mevsime uygun şekilde güncellenmesi büyük bir gereklilik halini alıyor.

Alınması gereken önlemlerin başında ise şüphesiz ki doğru sıvı tüketimi geliyor. Diyetisyen Güngör, kişilerin susama hissini beklemeden her gün mutlaka 12 ila 14 su bardağı sıvı alması gerektiğinin altını çiziyor. Vücudun temel ihtiyacı olan saf suyun yanı sıra; çay, kahve, şekerli ve gazlı içecekler gibi kafein barındıran sıvılardan uzak durulması gerekiyor. Bunların yerine sade maden suyu, taze sıkılmış meyve-sebze suları, bitki çayları ve süt gibi sağlıklı alternatiflere yönelmek sıcak günleri çok daha rahat geçirmeyi sağlıyor.

Sıvı takviyesini sadece içeceklerle değil, mutfağımızdaki besinlerle desteklemek de mümkün. Karpuz, kavun, salatalık, çilek, ananas, limon, marul ve kabak gibi su oranı oldukça yüksek yiyeceklerin öğünlerde çiğ olarak bolca tüketilmesi vücudun su ihtiyacını büyük oranda karşılıyor. Öte yandan, yoğun terleme ile vücuttan atılan ve hayati öneme sahip minerallerin de acilen yerine konması gerekiyor. Koyu yeşil yapraklı sebzelerle kalsiyum açığı kapatılırken; muz, patates, badem, havuç, hurma, tam tahıllar ve baklagiller gibi potasyum deposu gıdalar vücudun mineral dengesini sağlayarak yaz yorgunluğunun ve halsizliğin önüne geçiyor.