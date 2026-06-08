Su İçmek Yetmiyor, Hayati Tehlikesi Var! Uzman Diyetisyenden Yaz Aylarına Özel Beslenme Reçetesi
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Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/sa...
Uzmanlar, yaz aylarında artan sıcaklık ve nemin vücutta tehlikeli seviyelerde su ve mineral kaybına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Hayati organları korumak ve metabolizmayı dengelemek için günde en az 12 bardak sıvı tüketilmesi ve su bakımından zengin meyve ile sebzelerin beslenme rutinine eklenmesi büyük önem taşıyor.
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Yaz mevsimiyle birlikte etkisini gösteren kavurucu sıcaklar ve yüksek nem oranı, insan sağlığı üzerinde ciddi tehditler oluşturabiliyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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