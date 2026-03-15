onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Ülker’in de Sahibi Olan Yıldız Holding Şeker Fabrikasını Satıyor

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.03.2026 - 20:24

Borsada işlem gören Bor Şeker, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Ülker’in de sahibi olan Yıldız Holding ile Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş.’nin satışı için anlaşmaya vardığını duyurdu. Taraflar arasında fabrikanın devri için ön protokol imzalanırken, satış işleminin nihai sözleşme ile tamamlanacağı belirtildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Türkiye’nin en büyük şirketlerinden Yıldız Holding, Adapazarı’ndaki şeker fabrikasını satıyor.

Bor Şeker, KAP’a yaptığı açıklamada Yıldız Holding ile Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş.’nin satışı için görüşmelere başladığını duyurdu.

Açıklamada, satın alma görüşmelerinin aslında 31 Ocak 2026 tarihinde başladığı ancak kamuoyuna açıklanmasının belirli stratejik sebeplerle ertelendiği bilgisine yer verildi. Şirketin meşru çıkarlarının zarar görmemesi ve pay değerinde spekülatif dalgalanmaların önüne geçilmesi amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) ilgili tebliğleri uyarınca “içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesi” yönünde Yönetim Kurulu kararı alındığı kaydedildi.

Hisse devir işleminin işleyişine ilişkin detayların paylaşıldığı açıklamada, sürecin hukuki çerçevesi çizildi. Bor Şeker yetkilileri, pay devir işleminin gerçekleşmesinin taraflar arasında imzalanacak olan nihai ve bağlayıcı pay devir sözleşmesinin akdedilmesine bağlı olduğunu vurguladı. Operasyonel faaliyetlerin devralınması konusundaki görüşmelerin titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın