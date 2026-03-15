Ülker’in de Sahibi Olan Yıldız Holding Şeker Fabrikasını Satıyor

Bor Şeker, KAP’a yaptığı açıklamada Yıldız Holding ile Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş.’nin satışı için görüşmelere başladığını duyurdu.

Açıklamada, satın alma görüşmelerinin aslında 31 Ocak 2026 tarihinde başladığı ancak kamuoyuna açıklanmasının belirli stratejik sebeplerle ertelendiği bilgisine yer verildi. Şirketin meşru çıkarlarının zarar görmemesi ve pay değerinde spekülatif dalgalanmaların önüne geçilmesi amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) ilgili tebliğleri uyarınca “içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesi” yönünde Yönetim Kurulu kararı alındığı kaydedildi.

Hisse devir işleminin işleyişine ilişkin detayların paylaşıldığı açıklamada, sürecin hukuki çerçevesi çizildi. Bor Şeker yetkilileri, pay devir işleminin gerçekleşmesinin taraflar arasında imzalanacak olan nihai ve bağlayıcı pay devir sözleşmesinin akdedilmesine bağlı olduğunu vurguladı. Operasyonel faaliyetlerin devralınması konusundaki görüşmelerin titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.