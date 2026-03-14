Meta da Yapay Zeka Yatırımlarını Gerekçe Göstererek 16 Bin Kişiyi Çıkaracak

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.03.2026 - 19:29

Reuters’a konuşan kaynaklar, Meta’nın yapay zeka yatırımlarının maliyetini dengelemek ve AI destekli iş süreçleriyle verimliliği yükseltmek için geniş çaplı bir işten çıkarma planı hazırladığını bildirdi. Kesintilerin çalışanların yaklaşık yüzde 20’sini kapsayabileceği ifade edildi.

Yapay zeka yatırımı için işten çıkarmalar gündeme geldi.

ABD’li teknoloji şirketi Meta, yapay zeka yatırımlarının maliyetini dengelemek için geniş çaplı işten çıkarmalar planlıyor. Reuters’a konuşan üç kaynağa göre kesintiler, şirket çalışanlarının yüzde 20’sini veya daha fazlasını etkileyebilir. İşten çıkarmaların tarihi ve kesinliği henüz netleşmedi. Meta sözcüsü Andy Stone, iddiaları “spekülatif” olarak nitelendirdi. Şirketin 31 Aralık itibarıyla yaklaşık 79 bin çalışanı bulunuyor; yüzde 20 kesinti gerçekleşirse, 2022-2023 yeniden yapılanmasından bu yana en büyük işten çıkarma olacak.

Yapay zeka yatırımları arttı.

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, şirketi üretken yapay zekada agresif bir şekilde büyütüyor. “Süper zeka” ekibi için önde gelen araştırmacılara dört yıllık yüz milyon dolarlık paketler sunuldu. Meta, 2028’e kadar veri merkezlerine 600 milyar dolar yatırım planlıyor. Kısa süre önce AI ajanları için Moltbook’u satın aldı, Çinli girişim Manus için en az 2 milyar dolar harcadı. Zuckerberg, ocak ayında yapay zekanın projelerde verimliliği artırdığını vurgulamıştı.

Diğer teknoloji şirketleri de aynı yolda.

Meta’nın işten çıkarma planları, teknoloji sektöründe artan yapay zeka yatırımlarına paralel bir eğilimin parçası olarak görülüyor. Şirket yöneticileri, AI sistemlerinin daha küçük ekiplerle verimli çalışmayı mümkün kıldığını belirtiyor. Benzer şekilde Ocak ayında Amazon 16 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurmuş, geçen ay Block ise çalışanlarının neredeyse yarısını işten çıkarmıştı. CEO Jack Dorsey, bu kararların gerekçesi olarak yapay zekanın ekipleri küçültebilme potansiyelini göstermişti.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
