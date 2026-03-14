Meta da Yapay Zeka Yatırımlarını Gerekçe Göstererek 16 Bin Kişiyi Çıkaracak

ABD’li teknoloji şirketi Meta, yapay zeka yatırımlarının maliyetini dengelemek için geniş çaplı işten çıkarmalar planlıyor. Reuters’a konuşan üç kaynağa göre kesintiler, şirket çalışanlarının yüzde 20’sini veya daha fazlasını etkileyebilir. İşten çıkarmaların tarihi ve kesinliği henüz netleşmedi. Meta sözcüsü Andy Stone, iddiaları “spekülatif” olarak nitelendirdi. Şirketin 31 Aralık itibarıyla yaklaşık 79 bin çalışanı bulunuyor; yüzde 20 kesinti gerçekleşirse, 2022-2023 yeniden yapılanmasından bu yana en büyük işten çıkarma olacak.