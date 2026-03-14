Araç İçi Multimedya Ekranları Konusunda Kafalar Karışık: Hangisi Yasak, Hangisi Değil?

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.03.2026 - 17:59

1 Nisan’da yürürlüğe girecek yeni trafik düzenlemesi, araç sahipleri arasında kafa karışıklığına neden oldu. APP plaka ve modifiye ekipmanlarına getirilen sınırlamalar sonrası multimedya ekranlarının tamamen yasaklandığı iddiaları gündeme geldi. Ancak sektör temsilcileri, tüm ekranların yasak kapsamında olmadığını belirtti.

Kaynak - 12punto

Her ekran yasak değil.

TBMM’de kabul edilerek 1 Nisan’da yürürlüğe girecek yeni trafik düzenlemesi, sürücüler arasında yanlış anlaşılmalara ve bilgi kirliliğine yol açtı. APP plakalar ve modifiye ekipmanlarına getirilen sınırlamalar, multimedya ekranlarının da tamamen yasaklandığı yönünde bir algı oluşturdu. Ceza korkusuyla birçok sürücü araçlarındaki multimedya sistemlerini söktürmek için sanayiye yöneldi. Ancak sektör temsilcileri, tüm ekranların yasak kapsamında olmadığını belirterek araç sahiplerini bilgilendirdi.

Peki hangi ekranlar yasak?

Yeni düzenlemenin temel amacı sürüş güvenliğini artırmak ve sürücünün görüş alanını korumak. Bu kapsamda yasak kapsamına giren sistemler şöyle sıralanıyor:

Görüşü engelleyen ekranlar: Torpido üzerine sonradan monte edilen ve sürücünün ön cam görüşünü kapatan ekranlar.

Taşınabilir cihazlar: Çakmak girişine takılarak kullanılan ve araç konsoluna entegre olmayan taşınabilir multimedya cihazları.

Orijinal ekranlar yasak kapsamında değil.

Sektör temsilcileri, araçların fabrika çıkışında bulunan ya da orijinal teyp yuvasına takılan ekranların yasak kapsamında olmadığını vurguladı. Konsolla bütünleşik ve sürüş güvenliğini tehdit etmeyen ekranlar için herhangi bir cezai işlem uygulanmayacak. Bu nedenle orijinal ölçülerde, görüş alanını engellemeyen multimedya ekranlarının sökülmesine gerek bulunmuyor.

Peki yasaklı ekran kullananları ne gibi cezalar bekliyor?

Yeni düzenlemeye uymayan araç sahiplerine 1 Nisan’dan itibaren çeşitli yaptırımlar uygulanacak. Mevzuata aykırı ekran kullanan sürücülere 21 bin TL idari para cezası kesilecek.

Ayrıca kural ihlali tespit edilen araçlar 30 gün süreyle trafikten men edilecek.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
