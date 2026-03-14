Araç İçi Multimedya Ekranları Konusunda Kafalar Karışık: Hangisi Yasak, Hangisi Değil?

TBMM’de kabul edilerek 1 Nisan’da yürürlüğe girecek yeni trafik düzenlemesi, sürücüler arasında yanlış anlaşılmalara ve bilgi kirliliğine yol açtı. APP plakalar ve modifiye ekipmanlarına getirilen sınırlamalar, multimedya ekranlarının da tamamen yasaklandığı yönünde bir algı oluşturdu. Ceza korkusuyla birçok sürücü araçlarındaki multimedya sistemlerini söktürmek için sanayiye yöneldi. Ancak sektör temsilcileri, tüm ekranların yasak kapsamında olmadığını belirterek araç sahiplerini bilgilendirdi.