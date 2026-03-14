Takside Fiş Almayan da Fiş Vermeyen de Ceza Yiyecek

Yeni plaka alanlar ve taksimetresini yenileyen taksiciler, yeni mali cihazı hemen taktırmak zorunda olacak. Mevcut taksi sahiplerine ise geçiş için 1 Eylül 2026 tarihine kadar süre tanındı.

Cihazlarda bulunan GPS özelliği sayesinde yolculuğun başlangıç ve bitiş noktaları enlem-boylam ve zaman verisiyle birlikte kaydedilecek. Böylece özellikle kartlı ödemelerin denetimi daha şeffaf hale gelecek. Taksiciler ayrıca akaryakıt, bakım, onarım ve yasal sınırlar içindeki yeme-içme giderlerini faturalandırarak vergi matrahından düşebilecek.