onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Takside Fiş Almayan da Fiş Vermeyen de Ceza Yiyecek

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.03.2026 - 17:25

Ticari taksilerde “Taksi Mali Cihazı” uygulaması yürürlüğe girdi. Bugünden itibaren taksimetreyle entegre çalışan sistem, her yolculuğu otomatik faturalandıracak; fiş almayan yolculara ceza kesilebilecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Taksicilikte yeni dönem başlıyor.

Türkiye genelindeki ticari taksilerde vergilendirme sistemini değiştiren “Taksi Mali Cihazı” zorunluluğu bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, sektörde uzun süredir uygulanan basit usul vergilendirme kaldırılırken, yerine gerçek usul vergilendirme sistemi getirildi. Bu değişiklikle birlikte taksi plakası sahipleri kazançlarının yüzde 45’ine varan vergi yüküyle karşı karşıya kalabilecek.

Yeni düzenlemeyle taksimetreler artık tek başına çalışmayacak. Taksimetreyle tam entegre çalışan Taksi Mali Cihazları, yolculuk sonunda otomatik olarak fiş veya e-belge oluşturacak. Manuel girişin mümkün olmadığı sistemde, bankaların taksicilere verdiği harici POS cihazları da devre dışı kalacak. Kartlı ödemeler dahil tüm işlemler bu yeni nesil mali cihazlar üzerinden yapılacak.

Fiş almayan yolcuya da ceza var.

Düzenlemenin en dikkat çekici yönlerinden biri ise yolculara yönelik yaptırımlar oldu. Yeni sistemde, taksi yolculuğu sonunda fiş almadığı tespit edilen müşterilere de özel usulsüzlük cezası uygulanabilecek. Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yolculuk bitiminde mutlaka fiş ya da faturalarını almaları gerektiğini vurguluyor.

Plaka sahipleri için de düzenlemeler olacak.

Yeni plaka alanlar ve taksimetresini yenileyen taksiciler, yeni mali cihazı hemen taktırmak zorunda olacak. Mevcut taksi sahiplerine ise geçiş için 1 Eylül 2026 tarihine kadar süre tanındı.

Cihazlarda bulunan GPS özelliği sayesinde yolculuğun başlangıç ve bitiş noktaları enlem-boylam ve zaman verisiyle birlikte kaydedilecek. Böylece özellikle kartlı ödemelerin denetimi daha şeffaf hale gelecek. Taksiciler ayrıca akaryakıt, bakım, onarım ve yasal sınırlar içindeki yeme-içme giderlerini faturalandırarak vergi matrahından düşebilecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın