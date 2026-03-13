Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'ya Esenboğa Metrosu Müjdesi Verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da YHT Gar’dan Esenboğa Havalimanı ve üniversite bölgesine kadar uzanacak yeni metro hattının planlandığını duyurdu. Yaklaşık 36 kilometre uzunluğundaki hattın başkentin ulaşımına büyük katkı sağlayacağı ve projenin 5 yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Kaynak - Gzt