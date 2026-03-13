Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'ya Esenboğa Metrosu Müjdesi Verdi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da YHT Gar’dan Esenboğa Havalimanı ve üniversite bölgesine kadar uzanacak yeni metro hattının planlandığını duyurdu. Yaklaşık 36 kilometre uzunluğundaki hattın başkentin ulaşımına büyük katkı sağlayacağı ve projenin 5 yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.
36 kilometrelik bir hat geliyor.
5 yıl içinde tamamlanması bekleniyor.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
