Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'ya Esenboğa Metrosu Müjdesi Verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'ya Esenboğa Metrosu Müjdesi Verdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.03.2026 - 20:37

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da YHT Gar’dan Esenboğa Havalimanı ve üniversite bölgesine kadar uzanacak yeni metro hattının planlandığını duyurdu. Yaklaşık 36 kilometre uzunluğundaki hattın başkentin ulaşımına büyük katkı sağlayacağı ve projenin 5 yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Kaynak - Gzt

Reklam

36 kilometrelik bir hat geliyor.

36 kilometrelik bir hat geliyor.

GZT’nin aktardığına göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 12 Mart 2026’da düzenlenen Basın Temsilcileri İftar Programı’nda Ankara’da planlanan Esenboğa Havalimanı Metro Hattı hakkında açıklamalarda bulundu. YHT Gar’dan başlayıp Esenboğa Havalimanı ve üniversite bölgesine kadar uzanacak hattın yaklaşık 36 kilometre olacağını belirten Uraloğlu, projenin başkentin ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

5 yıl içinde tamamlanması bekleniyor.

5 yıl içinde tamamlanması bekleniyor.

Uraloğlu, Ankara’daki yeni hattın Yüksek Hızlı Tren Garı’ndan başlayıp Esenboğa Havalimanı ve üniversite alanına kadar uzanacağını belirtti. Projenin modern ve başkente yakışan bir raylı sistem yatırımı olacağını vurgulayan Uraloğlu, hattın yaklaşık 5 yıl içinde tamamlanmasının planlandığını söyledi.

Bakan ayrıca, Türkiye genelinde kent içi ulaşımı güçlendirmek amacıyla 15 ilde belediyelerle iş birliğiyle toplam 848 kilometrelik raylı sistem ağı kurulacağını açıkladı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
