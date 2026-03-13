onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Türkiye'ye Düşen 3.Füzeden Sonra İran'dan Açıklama Geldi: "Biz de Şaşkınız, Biz Fırlatmadık"

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.03.2026 - 19:58

İran’ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibollahzadeh, İran’dan Türkiye’ye atılan ve imha edilen balistik füzelerle ilgili olarak, 'Biz teknik bir ekibin kurulmasını ve konuyu yakından incelemesini önerdik. Bu durum bizim için de soru işareti oluşturuyor' açıklamasında bulundu.

İran'ın Türkiye Büyükelçiliği de kamuoyuna konuyla ilgili duyuru yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Büyükelçi, son dönemde yaşananları İsrail'in tuzaklarına bağladı.

Büyükelçi Habibollahzadeh, 'Biz aynı coğrafyada barış ve kardeşlik içinde yaşıyoruz. Son dönemdeki sorunlar, İsrail’in bölgede oluşturduğu tuzaklardan kaynaklanıyor. Umuyoruz ki yakın zamanda bölgemiz tekrar istikrarı yakalar. Bizim temel söylemimiz sulh, barış ve istikrardır. Geçtiğimiz günlerde cumhurbaşkanımız, başta Türkiye olmak üzere, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Pakistan Başbakanı, Umman Kralı ve Irak Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Böylece komşu ülkelerle koordinasyon sağlandı. Tekrar vurgulamak gerekirse, yakın gelecekte bölgede sulh, barış ve istikrarın sağlanmasını temenni ediyoruz' dedi.

"Türkiye'ye İran'dan bir füze fırlatılmadı"

Büyükelçi Habibollahzadeh, Türkiye’ye ateşlenen füzelerle ilgili olarak şunları söyledi: 'Biz dost ve kardeş ülke Türkiye’nin bu konudaki çaba ve katkılarına güveniyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Sayın Fidan’ın gayretlerini takdir ediyoruz; bu çabaların hepsi samimi ve hayırlı hareketlerdir. Türkiye’nin milli egemenliğine saygı duyuyoruz. Silahlı Kuvvetlerimiz, Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığımız bir açıklama yaparak herhangi bir füze ya da mühimmat atılmadığını duyurdu.

Biz de bu durumu çözmek ve anlaşmazlıkları gidermek için öneriler sunduk. Teknik bir ekibin kurulmasını ve konuyu yakından incelemesini talep ettik; çünkü bizler için de soru işareti oluştu. Kanaatimizce, üçüncü unsurlar tarafından bu tür girişimler yapılmış olabilir ve bu unsurlar iki ülke arasındaki dostane ilişkilere zarar vermeyi amaçlıyor. Önerimizi ilettik, ancak pratiğe geçirilmesini hâlâ bekliyoruz.'

İran'ın Ankara Büyükelçiliği konuyla ilgili kamuoyuna bir bildiri yayınladı:

'Türkiye’nin hava sahasına giren mühimmatların tespit edildiğine dair haberlerin yayımlanmasının ardından şu hususu vurgulmak isteriz:

İran’dan Türkiye’ye doğru hiçbir mühimmat fırlatılmamıştır.

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı arasında gerçekleşen son görüşme ve iki ülkenin dışişleri bakanları arasındaki temaslar dikkate alındığında, İran İslam Cumhuriyeti, herhangi bir belirsizliği gidermek amacıyla bu konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için ortak bir teknik ekip oluşturulmasına hazır olduğunu bildirmiştir.

Daha önce de belirtildiği üzere, İran İslam Cumhuriyeti dost ve komşu ülke olan Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymaktadır.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın