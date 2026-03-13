Yargıtay'dan Tahliye Taahhütnamesi İmzalayan Kiracıya Kötü Haber Geldi

Yargıtay'dan Tahliye Taahhütnamesi İmzalayan Kiracıya Kötü Haber Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.03.2026 - 19:14

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Filyos’taki bir konutla ilgili kira sözleşmesi ve tahliye taahhütnamesi mahkemelik oldu. Kiracının belgenin baskı altında imzalandığını savunması üzerine Ereğli 1. Sulh Hukuk Mahkemesi davayı reddetti. Ancak Adalet Bakanlığı kararı kanun yararına bozma talebiyle Yargıtay’a taşıdı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar kiracıları yakından ilgilendiriyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar kiracıları yakından ilgilendiriyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, taraflar 15 Mayıs 2022 tarihinde kira sözleşmesi imzaladı. Bir gün sonra kiracı, taşınmazı 15 Mayıs 2023’te boşaltacağını belirten tahliye taahhütnamesi düzenledi. Süre dolmasına rağmen konut boşaltılmayınca ev sahibi, 17 Mayıs 2023’te tahliye talebiyle icra takibi başlattı. Kiracının itirazı üzerine konu mahkemeye taşındı.

Adalet Bakanlığı bozma talebinde bulundu.

Adalet Bakanlığı bozma talebinde bulundu.

Davaya bakan Ereğli 1. Sulh Hukuk Mahkemesi, kiracının savunmasını haklı buldu. Kiracı, tahliye taahhütnamesini baskı altında imzaladığını ve kira sözleşmesi sırasında kendisine sunulan belgeyi özgür iradesiyle kabul etmediğini ileri sürdü. Mahkeme, kira sözleşmesi ile tahliye taahhütnamesinin art arda düzenlenmesini göz önünde bulundurarak belgenin baskı altında imzalandığı kanaatine vardı ve davayı reddetti. Adalet Bakanlığı ise yerel mahkeme kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek kanun yararına bozma talebinde bulundu.

Yargıtay'dan kiracıları üzecek emsal karar geldi.

Yargıtay'dan kiracıları üzecek emsal karar geldi.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi ise Adalet Bakanlığı’nın talebini haklı buldu. Daire kararında, kira ilişkisinin kurulmasının ardından alınan tahliye taahhütnamesinin, kural olarak kiracının serbest iradesinin ürünü sayılması gerektiği vurgulandı. Tahliye taahhütnamesinin kira sözleşmesinden bir gün sonra düzenlendiğine dikkat çeken Yargıtay, bu aşamada kiracılık ilişkisinin zaten mevcut olduğunu belirtti. Kararda ayrıca, kiracının belgedeki düzenleme tarihinin sonradan yazıldığı ve gerçeği yansıtmadığı iddiasını, eş değer başka bir belgeyle kanıtlaması gerektiği ifade edildi.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
