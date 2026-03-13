İlber Ortaylı, Beşiktaş Sevgisini Her Fırsatta Dile Getirmesiyle Beşiktaşlıları Mest Etmişti

Hakan Karakoca
13.03.2026 - 17:56

İlber Ortaylı'nın aramızdan ayrılışının ardından sosyal medyada kullanıcılar Ortaylı'ya dair güzel anılar ve sözleri tekrar hatırlatmaya başladı. Bu gruplardan biri de Beşiktaşlılardı. Birçok Beşiktaş taraftarı İlber Ortaylı'nın Beşiktaş'a olan sevgisi ve yaklaşımını anlattığı cümleleri defalarca paylaştı. 

'İlkokul önlüğümün renklerinden beri Beşiktaş'ı tutarım' diyen Ortaylı'yı Beşiktaş taraftarı paylaşımlarıyla anmayı unutmadı.

İlber Ortaylı'nın aramızdan ayrılışı büyük bir üzüntüye neden oldu.

Tarihçi ve yazar kimliğiyle milyonlarca kişinin gönlünde taht kuran Ortaylı ile ilgili sosyal medya kullanıcıları anılarını paylaşmayı ihmal etmiyor. Onun sözlerini de sık sık paylaşan kullanıcılar, Ortaylı'nın futbola dair sözlerini de es geçmedi. Beşiktaşlılar ise iyi bir Beşiktaşlı olan İlber Ortaylı'ya onun Beşiktaş sözleriyle veda etti.

Ortaylı daha önce Beşiktaş formasını giyerek duygularını aktarmıştı:

'Kurulduğu günden bugüne kadar Cumhuriyet’in kalbinde yer alan Beşiktaş’ın 120 yılını, Cumhuriyet’in 100. yılıyla birleştiren formalarından biri. Bu güzel düşünce ve hediyeleri için teşekkür ederim'

Hasan Arat'ın başkanlığı döneminde forma hediye edilen Ortaylı, Beşiktaş'a olan aşkını şu sözlerle dile getirmişti:

'İlkokul önlüğümün renklerinden beri Beşiktaş’ı tutarım. Hatırlarım, 100. yılında Beşiktaş şampiyon olduğunda, iki kilometrelik Beşiktaş bayrağını Ortaköy’de denk geldiğimde taraftarla birlikte taşımıştım. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'a ve öğrencim Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Burak Aslan’a nazik davetleri için teşekkür ederim. Yeni başkan yeni umutlar demek, başarılı olmaları dileğiyle..'

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
