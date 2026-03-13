İlber Ortaylı Küçük Çocuğa Atatürk'ü Böyle Anlatmıştı

'Atatürk biliyorsun çalışkan bir çocuk, çok zeki bir çocuk. O zaman bizim olan, imparatorluğun olan Selanik şehrinde doğmuş. Şimdi Selanik, o hayattayken daha elden çıktı; yani vatanını da kaybetti, doğduğu yeri. Bu çok önemli. Bizim İzmir’e benzeyen çok güzel bir şehirdir. Atatürk de böyle. Seninle arkadaşların gibi küçük bir çocuktu. Çok zengin bir aileden gelmiyordu ama devlet onlara eğitim imkanı verdi. Askeri okula gitti. Çünkü bizim devletimizin, milletimizin yakın mazisinde asker olmak çok önemliydi. Askeri okulda iyi okuldu, çok zekiydi. Ve ondan sonra da hepinizin bildiği gibi çok genç yaşta bizim için önemli olan harplerde olgunlaştı. İyi bir subay, iyi bir asker. Gençliğinin büyük kısmı askerde olduğu için savaşlarda geçti. İyi matematik biliyor. Coğrafyayı çok iyi biliyor. Hafızası çok derin, ezbere biliyor. Haritasız biliyor bazı yerleri. Yani çok önemli o. Memleketini çok seviyordu. Önemli olan şey yaşadığı millet; onun ne yapacağı, onun ne olacağı ve dünyada nasıl ayakta durabileceğiydi, çok zordu.'