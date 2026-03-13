İlber Ortaylı Küçük Çocuğa Atatürk'ü Böyle Anlatmıştı

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.03.2026 - 17:51

Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, 13 Mart Cuma günü yaşama veda etti. Türkiye'nin önde gelen isimlerinden biri olan Ortaylı'nın ölümü milyonları yasa boğdu. İlber Ortaylı'nın ölümünün ardından sosyal medya kullanıcıları ünlü tarihçinin ikonik videolarıyla onu anarken bir videosu daha gündem oldu. İlber Ortaylı, 'Atatürk'ü merak ediyorum' diyen küçük çocuğa Atatürk'ü anlattığı video tekrar paylaşıldı.

İlber Ortaylı, Atatürk için şu ifadeleri kullanmıştı:

'Atatürk biliyorsun çalışkan bir çocuk, çok zeki bir çocuk. O zaman bizim olan, imparatorluğun olan Selanik şehrinde doğmuş. Şimdi Selanik, o hayattayken daha elden çıktı; yani vatanını da kaybetti, doğduğu yeri. Bu çok önemli. Bizim İzmir’e benzeyen çok güzel bir şehirdir. Atatürk de böyle. Seninle arkadaşların gibi küçük bir çocuktu. Çok zengin bir aileden gelmiyordu ama devlet onlara eğitim imkanı verdi. Askeri okula gitti. Çünkü bizim devletimizin, milletimizin yakın mazisinde asker olmak çok önemliydi. Askeri okulda iyi okuldu, çok zekiydi. Ve ondan sonra da hepinizin bildiği gibi çok genç yaşta bizim için önemli olan harplerde olgunlaştı. İyi bir subay, iyi bir asker. Gençliğinin büyük kısmı askerde olduğu için savaşlarda geçti. İyi matematik biliyor. Coğrafyayı çok iyi biliyor. Hafızası çok derin, ezbere biliyor. Haritasız biliyor bazı yerleri. Yani çok önemli o. Memleketini çok seviyordu. Önemli olan şey yaşadığı millet; onun ne yapacağı, onun ne olacağı ve dünyada nasıl ayakta durabileceğiydi, çok zordu.'

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
