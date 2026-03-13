İlber Ortaylı'nın "Bir Ömür Nasıl Yaşanır?" Kitabında Önerdiği 10 Film

Esra Demirci - TV Editörü
13.03.2026 - 17:11 Son Güncelleme: 13.03.2026 - 17:21

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 78 yaşında hayata gözlerini yuman İlber Ortaylı'nın 'Bir Hayat Nasıl Yaşanır?' kitabında önerdiği 10 filmi sizler için sıraladık.

Constans

Waterloo

Düğün

Magyarok (1978)

Film, II. Dünya Savaşı sırasında Almanya’ya çalışmaya gönderilen Macar köylülerin hikâyesini anlatır. Bir grup yoksul Macar çiftçi, geçim sıkıntısı nedeniyle Nazi Almanyası’ndaki bir çiftlikte işçi olarak çalışmayı kabul eder. Başlangıçta yalnızca para kazanmayı düşünen bu insanlar, zamanla savaşın sert gerçekleriyle ve Nazi düzeninin acımasızlığıyla yüzleşir.

Waterloo (1970)

Film, Waterloo’yu merkez alır. Napoleon Bonaparte’ın sürgünden dönüp yeniden iktidarı ele geçirmesi ve ardından İngiliz komutan Arthur Wellesley, 1st Duke of Wellington ile yaptığı son büyük savaşı anlatır.

The Constant Factor (1980)

Film, hayatın farklı evrelerinde insanların karşılaştıkları etik ve varoluşsal sorunları ele alır. Bir adamın çocukluk, gençlik ve yetişkinlik dönemleri üzerinden insanın değişen ama özünde sabit kalan karakteri ve kaderi sorgulanır.

Campanas Rojas (1982)

Film, Amerikalı gazeteci John Reed’in gözünden Russian Revolution’u anlatır. Reed’in tanıklıkları üzerinden Bolşevik Devrimi, kitle hareketleri ve yeni bir siyasi düzenin doğuşu epik bir anlatımla aktarılır. Film, Reed’in ünlü kitabı Ten Days That Shook the World’dan esinlenmiştir.

Ziemia Obiecana (1970)

19. yüzyılın sonlarında Polonya’nın sanayi merkezi Lodz’da geçen film, üç girişimcinin zengin olmak için tekstil fabrikası kurma hayalini anlatır. Farklı kökenlerden gelen bu üç arkadaş, kapitalizmin acımasız rekabeti içinde yükselmeye çalışırken ahlaki değerlerini yavaş yavaş kaybeder.

Popiół i Diament (1958)

II. Dünya Savaşı’nın sona erdiği günlerde Polonya’da geçen film, komünist yönetime karşı olan bir direnişçinin bir parti liderini öldürmekle görevlendirilmesini konu alır. Ancak genç adam görev ile kişisel hayatı arasında kalır. Film, savaş sonrası ideolojik çatışmaları ve bireysel ahlak sorunlarını güçlü biçimde işler.

Wesele (1972)

Polonya’nın kırsal kesiminde gerçekleşen bir düğün üzerinden toplumun farklı sınıfları bir araya gelir. Düğün sırasında geçmişten gelen tarihsel figürlerin hayaletleri ortaya çıkar ve Polonya halkının özgürlük mücadelesi, hayal kırıklıkları ve ulusal kimlik arayışı sembolik bir anlatımla işlenir. Film, Polonya toplumunun ruh hâlini eleştirel biçimde yansıtır.

Pokolenie (1955)

II. Dünya Savaşı sırasında Nazi işgali altındaki Varşova’da yaşayan gençlerin hikâyesi anlatılır. Başlangıçta sıradan hayatlar süren bu gençler zamanla direniş hareketine katılır ve savaşın onları nasıl değiştirdiği gözler önüne serilir.

Alexander Nevsky (1938)

13. yüzyılda Rus prens Alexander Nevsky’nin Alman Töton Şövalyeleri’ne karşı verdiği mücadeleyi konu alır. Rus topraklarını işgal etmek isteyen şövalyelere karşı halkı birleştiren Nevsky’nin direnişi ve ünlü “Buz Savaşı” filmde epik bir dille anlatılır.

Potemkin Zırhlısı (1925)

1905’te Rusya’daki devrimci hareketlerin başlangıcını simgeleyen bir denizci isyanını anlatır. Potemkin zırhlısında görev yapan denizciler, kendilerine kötü davranan subaylara karşı ayaklanır. İsyan kısa sürede Odessa halkının desteğini alır ve Çarlık yönetimine karşı büyüyen devrimci ruhu temsil eder. Film özellikle ünlü Odessa Merdivenleri sahnesiyle sinema tarihinin en etkili yapımlarından biridir.

TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
