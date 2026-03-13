Hayatını Kaybeden İlber Ortaylı'nın Son Videolu Paylaşımı Yeniden Gündem Oldu

Esra Demirci - TV Editörü
13.03.2026 - 16:15

Ünü tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti. 78 yaşındaki İlber Ortaylı tedavi gördüğü hastanede vefat etmesinin ardından sosyal medyadaki son paylaşımı yeniden gündem oldu.

78 yaşındaki ünlü tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz ocak ayında prostat ameliyatı olduğu ve böbrek rahatsızlığı nedeniyle bir süredir diyalize girdiği açıklanan İlber Ortaylı'nın son olarak tedavi gördüğü hastanede entübe edildiği duyurulmuştu. Gazeteci İzzet Çapa, İlber Ortaylı'nın vefat ettiği haberini açıklarken ünlü tarihçinin sosyal medyadaki son paylaşımı tekrardan gündem oldu.

İlber Ortaylı'nın ocak ayında yaptığı son sosyal medya paylaşımı:

İlber Ortaylı paylaştığı videoya şu notu da eklemişti;

Sevgili okurlarım,

Biraz sıkıntılar ve sağlık sorunlarıyla dolu bir yıl geçirdim. Şimdi ise daha iyiye gidiyorum. Bunu Koç Hastanesi’nin değerli doktorlarına, hemşirelerine ve tüm sağlık personeline borçluyum. Bir müddet, yakında yayımlanacak kitaplarıma yoğunlaşacağım. Sizlerle yeniden buluşacağımız günleri de iple çekmiyor değilim.

Sıkıntılı bir hayat yaşadığımızın, ekonomik dertlerle boğuştuğumuzun elbette farkındayım. Ancak hayat, bütün bunların içinde kendimizi zehir etmeye gelmez. Etrafımıza biraz daha dikkatle bakmak, hayatımızı küçük zevklerle de olsa yeniden düzenlemek bizim elimizde.

Hepinize sağlıklı, huzurlu ve iyi yıllar diliyorum.

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
