Hayatını Kaybeden İlber Ortaylı'nın Son Videolu Paylaşımı Yeniden Gündem Oldu

İlber Ortaylı paylaştığı videoya şu notu da eklemişti;

Sevgili okurlarım,

Biraz sıkıntılar ve sağlık sorunlarıyla dolu bir yıl geçirdim. Şimdi ise daha iyiye gidiyorum. Bunu Koç Hastanesi’nin değerli doktorlarına, hemşirelerine ve tüm sağlık personeline borçluyum. Bir müddet, yakında yayımlanacak kitaplarıma yoğunlaşacağım. Sizlerle yeniden buluşacağımız günleri de iple çekmiyor değilim.

Sıkıntılı bir hayat yaşadığımızın, ekonomik dertlerle boğuştuğumuzun elbette farkındayım. Ancak hayat, bütün bunların içinde kendimizi zehir etmeye gelmez. Etrafımıza biraz daha dikkatle bakmak, hayatımızı küçük zevklerle de olsa yeniden düzenlemek bizim elimizde.

Hepinize sağlıklı, huzurlu ve iyi yıllar diliyorum.