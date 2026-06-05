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Bilim İnsanları Geliştirdi: Genetik Saatlerle Yaşam Süresi Tahmin Edilebilecek

Bilim İnsanları Geliştirdi: Genetik Saatlerle Yaşam Süresi Tahmin Edilebilecek

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.06.2026 - 12:18
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Bilim dünyası, yaşlanmayı yalnızca takvim yıllarıyla değil, hücresel düzeyde ölçebilecek yeni bir sistem üzerinde konuşuyor. Gen aktivitelerini analiz eden bu “genetik saat” modeli, biyolojik yaşın yanı sıra olası sağlık risklerine dair de ipuçları sunuyor. Uzmanlara göre bu gelişme, yaşlanma ve hastalıkların takibinde tıpta yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.

Kaynak: https://www.nature.com/articles/s4158...
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Bilim insanları, genlerin çalışma biçimini analiz ederek insanların ve diğer memeli canlıların biyolojik yaşını ölçebilen yeni bir "genetik saat" geliştirdi.

Bilim insanları, genlerin çalışma biçimini analiz ederek insanların ve diğer memeli canlıların biyolojik yaşını ölçebilen yeni bir "genetik saat" geliştirdi.

Araştırmacılara göre bu yöntem, yalnızca yaşlanma hızını değil, bireylerin sağlık durumu ve yaşam süresi hakkında da önemli ipuçları verebilir.

Uzun yıllardır tıp dünyasının en önemli hedeflerinden biri, kişinin takvim yaşından bağımsız olarak vücudunun ne kadar yaşlandığını belirleyebilmek. Çünkü aynı kronolojik yaşa sahip bireyler arasında sağlık durumu ve yaşlanma hızı bakımından ciddi farklılıklar görülebiliyor. Yeni geliştirilen sistem, bu farkı ortaya koymayı amaçlıyor.

Genlerin Aktivitesi Yaşlanmanın İzlerini Ortaya Çıkardı

Genlerin Aktivitesi Yaşlanmanın İzlerini Ortaya Çıkardı

Araştırma, hücrelerde hangi genlerin aktif ya da pasif hale geldiğini gösteren RNA verilerinin incelenmesine dayanıyor. Harvard Tıp Fakültesi'nden biyoenformatik uzmanı Alexander Tyshkovskiy liderliğinde geliştirilen ve 'transkriptomik saat' olarak adlandırılan algoritma, canlıların biyolojik yaşını yüksek doğrulukla hesaplayabiliyor.

Bilim dünyasının saygın yayınlarından Nature'da yayımlanan çalışmaya göre sistem, bireyin yaşam sürecindeki konumunu belirlemenin yanı sıra kronik hastalıklara yakalanma riskini de öngörebiliyor.

İnsan ve Hayvanlarda Ortak Yaşlanma İmzaları Bulundu

Araştırma kapsamında fare, sıçan, makak maymunu ve insanlardan elde edilen 11 binden fazla doku örneği analiz edildi. Elde edilen bulgular, farklı türlerde yaşlanmanın sanılandan çok daha benzer mekanizmalarla ilerlediğini ortaya koydu.

Araştırmacılar, hücrelerin görevleri farklı olsa da yaşlanmaya bağlı biyolojik işaretlerin memeliler arasında büyük ölçüde ortak olduğunu belirledi. Örneğin hem insanlarda hem de kemirgenlerde bazı genlerin yaş ilerledikçe benzer şekilde değişim gösterdiği tespit edildi.

Çalışma ayrıca hücre yenilenmesi ve yara iyileşmesiyle ilişkili genlerin daha aktif olduğu organizmalarda yaşlanmanın daha yavaş ilerlediğini ortaya koydu. Buna karşılık hücre ölümü ve kronik iltihaplanmayla bağlantılı genlerin baskın olduğu durumlarda biyolojik yaşlanmanın hızlandığı ve ölüm riskinin yükseldiği gözlemlendi.

İlaç ve Tedavi Araştırmalarında Süreci Kısaltabilir

İlaç ve Tedavi Araştırmalarında Süreci Kısaltabilir

Uzmanlar, yeni sistemin uzun yıllardır kullanılan epigenetik saat yöntemlerine kıyasla daha kapsamlı bilgiler sağlayabileceğini düşünüyor. Günümüzde sağlıklı beslenme ve düzenli yaşam alışkanlıklarının biyolojik yaşlanmayı yavaşlattığı, çevresel faktörler ve kronik hastalıkların ise süreci hızlandırdığı biliniyor.

Yeni geliştirilen algoritma sayesinde, yaşlanmayı hedefleyen ilaçların veya yaşam tarzı değişikliklerinin etkileri yıllarca süren klinik araştırmalar beklenmeden daha erken aşamalarda değerlendirilebilecek. Bu durumun, yaşlanma karşıtı tedavilerin geliştirilme sürecini önemli ölçüde hızlandırabileceği belirtiliyor.

Bilim İnsanları Temkinli Yaklaşıyor

Bununla birlikte bazı uzmanlar, tespit edilen genetik değişimlerin yaşlanmanın doğrudan nedeni olup olmadığı konusunda henüz net bir sonuca varılamadığını vurguluyor. Birmingham Üniversitesi'nden moleküler biyolog João Pedro de Magalhaes, bu değişimlerin yaşlanmanın sebebi değil, vücudun yaşlanmaya karşı geliştirdiği biyolojik yanıtlar da olabileceğini ifade ediyor.

Yine de araştırmacılar, geliştirilen transkriptomik saatin hücresel yaşlanmanın izlenmesi ve yaşa bağlı hastalıkların daha iyi anlaşılması açısından tıp alanında önemli bir dönüm noktası olabileceği görüşünde birleşiyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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