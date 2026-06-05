Bilim İnsanları Geliştirdi: Genetik Saatlerle Yaşam Süresi Tahmin Edilebilecek

Araştırma, hücrelerde hangi genlerin aktif ya da pasif hale geldiğini gösteren RNA verilerinin incelenmesine dayanıyor. Harvard Tıp Fakültesi'nden biyoenformatik uzmanı Alexander Tyshkovskiy liderliğinde geliştirilen ve 'transkriptomik saat' olarak adlandırılan algoritma, canlıların biyolojik yaşını yüksek doğrulukla hesaplayabiliyor.

Bilim dünyasının saygın yayınlarından Nature'da yayımlanan çalışmaya göre sistem, bireyin yaşam sürecindeki konumunu belirlemenin yanı sıra kronik hastalıklara yakalanma riskini de öngörebiliyor.

İnsan ve Hayvanlarda Ortak Yaşlanma İmzaları Bulundu

Araştırma kapsamında fare, sıçan, makak maymunu ve insanlardan elde edilen 11 binden fazla doku örneği analiz edildi. Elde edilen bulgular, farklı türlerde yaşlanmanın sanılandan çok daha benzer mekanizmalarla ilerlediğini ortaya koydu.

Araştırmacılar, hücrelerin görevleri farklı olsa da yaşlanmaya bağlı biyolojik işaretlerin memeliler arasında büyük ölçüde ortak olduğunu belirledi. Örneğin hem insanlarda hem de kemirgenlerde bazı genlerin yaş ilerledikçe benzer şekilde değişim gösterdiği tespit edildi.

Çalışma ayrıca hücre yenilenmesi ve yara iyileşmesiyle ilişkili genlerin daha aktif olduğu organizmalarda yaşlanmanın daha yavaş ilerlediğini ortaya koydu. Buna karşılık hücre ölümü ve kronik iltihaplanmayla bağlantılı genlerin baskın olduğu durumlarda biyolojik yaşlanmanın hızlandığı ve ölüm riskinin yükseldiği gözlemlendi.