Bilim İnsanları Geliştirdi: Genetik Saatlerle Yaşam Süresi Tahmin Edilebilecek
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Kaynak: https://www.nature.com/articles/s4158...
Bilim dünyası, yaşlanmayı yalnızca takvim yıllarıyla değil, hücresel düzeyde ölçebilecek yeni bir sistem üzerinde konuşuyor. Gen aktivitelerini analiz eden bu “genetik saat” modeli, biyolojik yaşın yanı sıra olası sağlık risklerine dair de ipuçları sunuyor. Uzmanlara göre bu gelişme, yaşlanma ve hastalıkların takibinde tıpta yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.
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Bilim insanları, genlerin çalışma biçimini analiz ederek insanların ve diğer memeli canlıların biyolojik yaşını ölçebilen yeni bir "genetik saat" geliştirdi.
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Genlerin Aktivitesi Yaşlanmanın İzlerini Ortaya Çıkardı
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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