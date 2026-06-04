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Her 10 Kişiden 6’sı Ruh Sağlığı İçin Yapay Zekaya Başvuruyor

Her 10 Kişiden 6’sı Ruh Sağlığı İçin Yapay Zekaya Başvuruyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.06.2026 - 15:58
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Ruh sağlığı sorunlarının dünya genelinde artması, insanların destek arayışında dijital çözümlere yönelmesini hızlandırıyor. Yeni bir araştırma, her 10 kişiden 6’sından fazlasının yapay zeka sohbet botlarını bu amaçla kullandığını ortaya koydu. Ancak kullanıcıların önemli bir kısmı, aldığı yanıtların yeterince tatmin edici olmadığını belirtiyor.

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Dünya genelinde artan kaygı, stres ve depresyon vakaları, insanların destek arayışında yeni bir eğilimi de beraberinde getiriyor.

Dünya genelinde artan kaygı, stres ve depresyon vakaları, insanların destek arayışında yeni bir eğilimi de beraberinde getiriyor.

AXA ve IPSOS tarafından hazırlanan son araştırma, her 10 kişiden 6’sından fazlasının ruh sağlığıyla ilgili sorular için yapay zeka sohbet botlarına yöneldiğini ortaya koydu. Ancak bu kullanıcıların yaklaşık yüzde 45’i aldığı yanıtlardan memnun olmadığını belirtiyor.

18 ülkede 19 bin yetişkinle yapılan ve 18–75 yaş aralığını kapsayan “Mind Health Report”, küresel ölçekte insanların yüzde 68’inin en az hafif düzeyde kaygı, stres veya depresyon yaşadığını gösteriyor. Bu oran 18–24 yaş grubunda yüzde 85’e kadar çıkıyor.

Araştırmaya göre gençler, ruh sağlığı açısından en kırılgan grup olarak öne çıkıyor.

Araştırmaya göre gençler, ruh sağlığı açısından en kırılgan grup olarak öne çıkıyor.

Bu yaş aralığındaki her 10 kişiden yaklaşık 4’ü, ağır düzeyde kaygı, depresyon veya stres belirtileriyle karşı karşıya kalıyor. Uzmanlar, ekran kullanımının artması ve dijital bağımlılığın güçlenmesinin yalnızlık ve izolasyonu derinleştirdiğine dikkat çekiyor.

Katılımcıların günlük ortalama 5,1 saatini ekran başında geçirdiği belirtilirken, üçte ikisi bu durumun uyku düzeni, odaklanma ve fiziksel aktivite üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ifade ediyor.

Öte yandan çalışmada, ruh sağlığı hizmetlerine erişimde maliyet ve zaman gibi engellerin de insanların alternatif çözümlere yönelmesinde etkili olduğu vurgulanıyor. Son 12 ayda profesyonel destek almayanların oranı yüzde 43’e ulaşıyor.

Bu tablo içinde yapay zeka araçları giderek daha fazla tercih ediliyor. Katılımcıların yüzde 63’ü ChatGPT benzeri sistemleri ruh sağlığıyla ilgili sorular için kullandığını söylerken, yaklaşık yüzde 38’i ise bu araçlara, sonuçlardan tam memnun olmasa da, profesyonellere kıyasla daha fazla güvendiğini belirtiyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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