Her 10 Kişiden 6’sı Ruh Sağlığı İçin Yapay Zekaya Başvuruyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Ruh sağlığı sorunlarının dünya genelinde artması, insanların destek arayışında dijital çözümlere yönelmesini hızlandırıyor. Yeni bir araştırma, her 10 kişiden 6’sından fazlasının yapay zeka sohbet botlarını bu amaçla kullandığını ortaya koydu. Ancak kullanıcıların önemli bir kısmı, aldığı yanıtların yeterince tatmin edici olmadığını belirtiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünya genelinde artan kaygı, stres ve depresyon vakaları, insanların destek arayışında yeni bir eğilimi de beraberinde getiriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Araştırmaya göre gençler, ruh sağlığı açısından en kırılgan grup olarak öne çıkıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın