Her 10 Kişiden 6’sı Ruh Sağlığı İçin Yapay Zekaya Başvuruyor

AXA ve IPSOS tarafından hazırlanan son araştırma, her 10 kişiden 6’sından fazlasının ruh sağlığıyla ilgili sorular için yapay zeka sohbet botlarına yöneldiğini ortaya koydu. Ancak bu kullanıcıların yaklaşık yüzde 45’i aldığı yanıtlardan memnun olmadığını belirtiyor.

18 ülkede 19 bin yetişkinle yapılan ve 18–75 yaş aralığını kapsayan “Mind Health Report”, küresel ölçekte insanların yüzde 68’inin en az hafif düzeyde kaygı, stres veya depresyon yaşadığını gösteriyor. Bu oran 18–24 yaş grubunda yüzde 85’e kadar çıkıyor.