Başarısız Estetik Ameliyat Sonrası Gözlerini Kapatamayan Kadın Mahkemelik Oldu

2022 yılında yapılan değerlendirmede durumunun “9. derece engellilik” seviyesinde olduğu açıklandı.

Yaşadığı süreç nedeniyle depresyon ve uykusuzluk yaşadığını ifade eden Wang, hem estetik merkezine hem de operasyona giren kişiye dava açtı. Soruşturma sürecinde Meng’in tıbbi lisansının bulunmadığı, kliniğin ise yasal olarak faaliyet göstermediği ortaya çıktı.

Mahkeme öncesinde taraflar uzlaşmaya vardı. Buna göre Meng’in Wang’a yaklaşık 125 bin dolar tazminat ödemesi kararlaştırıldı. Ancak anlaşma kapsamında Wang’ın sosyal medyada konuya ilişkin paylaşımlarını silmesi ve olayı medya ile paylaşmaması şart koşuldu. Aksi durumda 59 bin dolar ceza ödemesi öngörüldü.

Kısa süre sonra taraflar arasında yeniden gerilim yaşandı. Wang, sosyal medyada açıklama yaparak süreci anlatırken, karşı tarafın da kendisine yönelik paylaşımlar yaptığı iddia edildi. Bunun üzerine dava yeniden gündeme geldi.

Mahkeme, Wang’ın uzlaşma şartlarını ihlal ettiğine hükmederek, 400 bin yuan (yaklaşık 59 bin dolar) tazminat ödemesine karar verdi.