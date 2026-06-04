Başarısız Estetik Ameliyat Sonrası Gözlerini Kapatamayan Kadın Mahkemelik Oldu
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Çin’de geçirdiği başarısız göz kapağı estetiği sonrası ciddi sağlık sorunları yaşayan bir kadın, hem yıllarca süren fiziksel rahatsızlıklarla hem de hukuki bir çıkmazla karşı karşıya kaldı. Gözlerini tam olarak kapatamamasına yol açan operasyonun ardından açtığı dava, beklenmedik bir tazminat ve anlaşma ihlali süreciyle daha da karmaşık hale geldi. Yaşananlar, estetik operasyonların risklerini ve hukuki süreçlerdeki kırılgan dengeyi yeniden gündeme taşıdı.
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Çin’de estetik operasyon sonrası ciddi sağlık sorunları yaşayan bir kadın, yıllar süren hukuki sürecin ardından hem sağlık problemiyle hem de tazminat yükümlülüğüyle karşı karşıya kaldı.
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İddialara göre operasyonu gerçekleştiren Meng isimli kişi, hem klinikte görevli bir cerrah hem de pazarlama yöneticisi olarak tanıtılıyordu.
Doktorlar, düzeltici bir ameliyat gerektiğini belirtse de Wang daha sonra yapılan müdahalelere rağmen gözlerini tamamen kapatamaz hale geldi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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