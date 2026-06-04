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Başarısız Estetik Ameliyat Sonrası Gözlerini Kapatamayan Kadın Mahkemelik Oldu

Başarısız Estetik Ameliyat Sonrası Gözlerini Kapatamayan Kadın Mahkemelik Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.06.2026 - 14:33
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Çin’de geçirdiği başarısız göz kapağı estetiği sonrası ciddi sağlık sorunları yaşayan bir kadın, hem yıllarca süren fiziksel rahatsızlıklarla hem de hukuki bir çıkmazla karşı karşıya kaldı. Gözlerini tam olarak kapatamamasına yol açan operasyonun ardından açtığı dava, beklenmedik bir tazminat ve anlaşma ihlali süreciyle daha da karmaşık hale geldi. Yaşananlar, estetik operasyonların risklerini ve hukuki süreçlerdeki kırılgan dengeyi yeniden gündeme taşıdı.

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Çin’de estetik operasyon sonrası ciddi sağlık sorunları yaşayan bir kadın, yıllar süren hukuki sürecin ardından hem sağlık problemiyle hem de tazminat yükümlülüğüyle karşı karşıya kaldı.

Çin’de estetik operasyon sonrası ciddi sağlık sorunları yaşayan bir kadın, yıllar süren hukuki sürecin ardından hem sağlık problemiyle hem de tazminat yükümlülüğüyle karşı karşıya kaldı.

Suzhou kentinde 2020 yılında Wang soyadlı bir kadın, “çift göz kapağı estetiği” olarak bilinen blefaroplasti operasyonu için Meixi Kozmetik Cerrahi Kliniği’ne başvurdu. Yaklaşık 1.800 dolar ödeyerek ameliyat olan Wang, operasyonun ardından aynı gün taburcu edildi. Ancak kısa süre içinde şiddetli ağrılar yaşamaya başladı.

İddialara göre operasyonu gerçekleştiren Meng isimli kişi, hem klinikte görevli bir cerrah hem de pazarlama yöneticisi olarak tanıtılıyordu.

İddialara göre operasyonu gerçekleştiren Meng isimli kişi, hem klinikte görevli bir cerrah hem de pazarlama yöneticisi olarak tanıtılıyordu.

Ameliyatın ertesi gecesinde şiddetli ağrı hisseden Wang’a, iletişime geçtiği kişi tarafından durumun normal olduğu ve birkaç gün içinde geçeceği söylendi.

Zamanla şikâyetleri artan Wang’ın göz kapaklarında deformasyon oluştu, gözyaşı kanallarında hasar meydana geldi ve gözlerinden sürekli sıvı gelmeye başladı. Sonrasında başvurduğu büyük bir hastanede, operasyonun hatalı yapıldığı ve gözyaşı kanallarının zarar gördüğü tespit edildi.

Doktorlar, düzeltici bir ameliyat gerektiğini belirtse de Wang daha sonra yapılan müdahalelere rağmen gözlerini tamamen kapatamaz hale geldi.

Doktorlar, düzeltici bir ameliyat gerektiğini belirtse de Wang daha sonra yapılan müdahalelere rağmen gözlerini tamamen kapatamaz hale geldi.

2022 yılında yapılan değerlendirmede durumunun “9. derece engellilik” seviyesinde olduğu açıklandı.

Yaşadığı süreç nedeniyle depresyon ve uykusuzluk yaşadığını ifade eden Wang, hem estetik merkezine hem de operasyona giren kişiye dava açtı. Soruşturma sürecinde Meng’in tıbbi lisansının bulunmadığı, kliniğin ise yasal olarak faaliyet göstermediği ortaya çıktı.

Mahkeme öncesinde taraflar uzlaşmaya vardı. Buna göre Meng’in Wang’a yaklaşık 125 bin dolar tazminat ödemesi kararlaştırıldı. Ancak anlaşma kapsamında Wang’ın sosyal medyada konuya ilişkin paylaşımlarını silmesi ve olayı medya ile paylaşmaması şart koşuldu. Aksi durumda 59 bin dolar ceza ödemesi öngörüldü.

Kısa süre sonra taraflar arasında yeniden gerilim yaşandı. Wang, sosyal medyada açıklama yaparak süreci anlatırken, karşı tarafın da kendisine yönelik paylaşımlar yaptığı iddia edildi. Bunun üzerine dava yeniden gündeme geldi.

Mahkeme, Wang’ın uzlaşma şartlarını ihlal ettiğine hükmederek, 400 bin yuan (yaklaşık 59 bin dolar) tazminat ödemesine karar verdi.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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