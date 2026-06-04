Uzmanlar Açıkladı: Kediler Sarılmayı ve Öpülmeyi Nasıl Algılıyor?

Ancak her kedi aynı tepkiyi vermez. Bazıları sarılmaya purring (mırlama), sürtünme ve temas kurma gibi karşılıklar vererek olumlu bir reaksiyon gösterebilir. Özellikle Ragdoll, Scottish Fold ve Sphynx gibi bazı ırkların fiziksel temasa daha yatkın olabileceği ifade ediliyor; fakat uzmanlar, bu durumun yine de her kedi için bireysel olarak değiştiğinin altını çiziyor.

Kediler sevgi göstermeyi insanlardan farklı yollarla öğrenir ve ifade eder. Yavaş göz kırpma (kediler arasında “güven” ve “sevgi” işareti olarak kabul edilir), burun teması kurma ya da taranma gibi davranışlar, onların kendi “sevgi dili” olarak görülüyor. Uzmanlara göre en sağlıklı bağ, kedinin sınırlarına saygı gösterilerek ve onun iletişim biçimi doğru okunarak kuruluyor.