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Uzmanlar Açıkladı: Kediler Sarılmayı ve Öpülmeyi Nasıl Algılıyor?

Uzmanlar Açıkladı: Kediler Sarılmayı ve Öpülmeyi Nasıl Algılıyor?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.06.2026 - 14:17
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Kedilerin insan sevgisini nasıl yorumladığı yıllardır merak konusu olmaya devam ediyor. Uzmanlara göre sarılma ve öpme gibi fiziksel temaslar, her kedi tarafından aynı şekilde algılanmıyor. Bazı kediler bunu bağ kurma biçimi olarak kabul ederken, bazıları için ise rahatsız edici bir deneyime dönüşebiliyor.

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Bazı kedi sahipleri, sevdikleri anlarda kedilerine sarılıp öpmenin onların da hoşuna gittiğini düşünse de uzmanlara göre durum her zaman sanıldığı kadar basit değil.

Bazı kedi sahipleri, sevdikleri anlarda kedilerine sarılıp öpmenin onların da hoşuna gittiğini düşünse de uzmanlara göre durum her zaman sanıldığı kadar basit değil.

“Evcil hayvan uzmanı” olarak tanımlanan isimler, kedilerin bu fiziksel yakınlıkları insanlarla aynı şekilde yorumlamadığını, hatta çoğu zaman bunun karışık sinyaller yaratabileceğini belirtiyor.

Kediler doğaları gereği daha bağımsız avcılardır ve özellikle sıkı şekilde kucaklanmak ya da yerden kaldırılmak bazı bireylerde kontrol kaybı ve stres hissi oluşturabilir.

Ancak her kedi aynı tepkiyi vermez. Bazıları sarılmaya purring (mırlama), sürtünme ve temas kurma gibi karşılıklar vererek olumlu bir reaksiyon gösterebilir. Özellikle Ragdoll, Scottish Fold ve Sphynx gibi bazı ırkların fiziksel temasa daha yatkın olabileceği ifade ediliyor; fakat uzmanlar, bu durumun yine de her kedi için bireysel olarak değiştiğinin altını çiziyor.

Kediler sevgi göstermeyi insanlardan farklı yollarla öğrenir ve ifade eder. Yavaş göz kırpma (kediler arasında “güven” ve “sevgi” işareti olarak kabul edilir), burun teması kurma ya da taranma gibi davranışlar, onların kendi “sevgi dili” olarak görülüyor. Uzmanlara göre en sağlıklı bağ, kedinin sınırlarına saygı gösterilerek ve onun iletişim biçimi doğru okunarak kuruluyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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