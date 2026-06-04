Uzmanlar Açıkladı: Kediler Sarılmayı ve Öpülmeyi Nasıl Algılıyor?
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Kedilerin insan sevgisini nasıl yorumladığı yıllardır merak konusu olmaya devam ediyor. Uzmanlara göre sarılma ve öpme gibi fiziksel temaslar, her kedi tarafından aynı şekilde algılanmıyor. Bazı kediler bunu bağ kurma biçimi olarak kabul ederken, bazıları için ise rahatsız edici bir deneyime dönüşebiliyor.
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Bazı kedi sahipleri, sevdikleri anlarda kedilerine sarılıp öpmenin onların da hoşuna gittiğini düşünse de uzmanlara göre durum her zaman sanıldığı kadar basit değil.
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Kediler doğaları gereği daha bağımsız avcılardır ve özellikle sıkı şekilde kucaklanmak ya da yerden kaldırılmak bazı bireylerde kontrol kaybı ve stres hissi oluşturabilir.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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