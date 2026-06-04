Çamaşır Makinelerini Tarihe Karıştırabilir: Lekeleri Tutmayan Kumaş Geliştirildi

İlk üretim maliyeti standart tekstil ürünlerine göre daha yüksek olsa da deterjan ve yıkama giderlerindeki azalma sayesinde ek maliyetin kısa sürede karşılanabileceği ifade ediliyor.

Kaplamanın bir diğer önemli özelliği ise hijyen konusunda sağladığı avantajlar. Yüzeyin bakteri ve mantar oluşumunu engellediği, böylece kötü kokuların ve uzun süre bekleyen kıyafetlerde görülen küflenme problemlerinin önüne geçtiği belirtiliyor. Araştırmacılar ayrıca kaplamanın insan sağlığı açısından güvenli olduğunu ve çok sayıda yıkama sonrasında bile performansını koruduğunu aktarıyor.

Ancak teknolojinin yaygınlaşmasının önündeki en büyük engel teknik zorluklardan ziyade tüketici alışkanlıkları olarak görülüyor. Uzmanlara göre insanlar uzun yıllardır temizliği köpük, deterjan kokusu ve yoğun yıkama süreçleriyle ilişkilendiriyor. Bu nedenle su ve deterjan kullanımını minimuma indiren yeni nesil temizlik anlayışının kabul görmesi zaman alabilir.

Henüz geliştirme aşamasında bulunan teknoloji için güvenlik testleri ve saha çalışmaları sürüyor. Araştırmacılar, elde edilen sonuçların doğrulanmasının ardından bu yeniliğin tekstil sektöründe önemli bir dönüşüm yaratabileceğini düşünüyor. Özellikle su kaynaklarının korunması ve kimyasal atıkların azaltılması açısından bu tür çözümlerin gelecekte daha fazla önem kazanması bekleniyor.