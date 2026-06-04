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Çamaşır Makinelerini Tarihe Karıştırabilir: Lekeleri Tutmayan Kumaş Geliştirildi

Çamaşır Makinelerini Tarihe Karıştırabilir: Lekeleri Tutmayan Kumaş Geliştirildi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.06.2026 - 10:23
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Çamaşır yıkamak için harcanan su, enerji ve deterjan miktarı uzun yıllardır çevresel tartışmaların merkezinde yer alıyor. Çinli bilim insanlarının geliştirdiği yeni bir kumaş kaplama teknolojisi ise lekelerin kumaşa tutunmasını engelleyerek bu alışkanlığı kökten değiştirmeyi hedefliyor. Araştırmacılara göre gelecekte bazı kıyafetler, deterjan ve uzun yıkama programlarına ihtiyaç duymadan temiz kalabilecek.

Kaynak: https://www.nature.com/articles/s4200...
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Çamaşır yıkamak, günlük hayatın vazgeçilmez rutinlerinden biri olsa da yüksek su tüketimi ve kimyasal atıklar nedeniyle çevresel açıdan ciddi bir yük oluşturuyor.

Çamaşır yıkamak, günlük hayatın vazgeçilmez rutinlerinden biri olsa da yüksek su tüketimi ve kimyasal atıklar nedeniyle çevresel açıdan ciddi bir yük oluşturuyor.

Çinli araştırmacılar tarafından geliştirilen yeni bir kumaş kaplama teknolojisi ise bu alışkanlığı kökten değiştirebilecek potansiyele sahip. Bilim insanlarına göre gelecekte kıyafetlerin temizlenmesi için deterjana, hatta çamaşır makinesine bile ihtiyaç kalmayabilir.

Çin'deki araştırma ekipleri, kir ve lekelerin kumaş liflerine tutunmasını engelleyen özel bir yüzey teknolojisi üzerinde çalışıyor.

Geleneksel yöntemlerde lekeler oluştuktan sonra temizlenmeye çalışılırken, bu yeni yaklaşım lekelerin kumaşa nüfuz etmesini en baştan önlemeyi hedefliyor. Böylece kıyafetlerin temizlenmesi için yoğun yıkama programlarına veya kimyasal ürünlere gerek kalmıyor.

Araştırmacılar, pamuk, ipek ve polyester gibi yaygın tekstil malzemelerinin yüzeyine özel polimer katmanları uygulayarak görünmez bir koruma tabakası oluşturdu.

Araştırmacılar, pamuk, ipek ve polyester gibi yaygın tekstil malzemelerinin yüzeyine özel polimer katmanları uygulayarak görünmez bir koruma tabakası oluşturdu.

Bu kaplama, kumaş yüzeyinde ince bir su bariyeri meydana getiriyor. Yağ, ter, sos ve benzeri kirletici maddeler bu bariyer nedeniyle liflere ulaşamıyor ve yüzeyde kalıyor. Sonuç olarak lekeler kumaşa işlemeden kolayca uzaklaştırılabiliyor.

Laboratuvar testlerinde elde edilen sonuçlar oldukça dikkat çekici. Yeni kaplamaya sahip kumaşların, geleneksel deterjanlı yıkama yöntemlerine kıyasla daha etkili temizlik performansı sunduğu belirtiliyor. Üstelik sistem, yıkama sırasında ortaya çıkan mikroplastik parçacıklarının çevreye karışmasını da büyük ölçüde azaltabiliyor.

Araştırma ekibinin hesaplamalarına göre söz konusu teknoloji, evlerdeki su ve enerji tüketimini yüzde 82'ye kadar düşürebilir.

Araştırma ekibinin hesaplamalarına göre söz konusu teknoloji, evlerdeki su ve enerji tüketimini yüzde 82'ye kadar düşürebilir.

İlk üretim maliyeti standart tekstil ürünlerine göre daha yüksek olsa da deterjan ve yıkama giderlerindeki azalma sayesinde ek maliyetin kısa sürede karşılanabileceği ifade ediliyor.

Kaplamanın bir diğer önemli özelliği ise hijyen konusunda sağladığı avantajlar. Yüzeyin bakteri ve mantar oluşumunu engellediği, böylece kötü kokuların ve uzun süre bekleyen kıyafetlerde görülen küflenme problemlerinin önüne geçtiği belirtiliyor. Araştırmacılar ayrıca kaplamanın insan sağlığı açısından güvenli olduğunu ve çok sayıda yıkama sonrasında bile performansını koruduğunu aktarıyor.

Ancak teknolojinin yaygınlaşmasının önündeki en büyük engel teknik zorluklardan ziyade tüketici alışkanlıkları olarak görülüyor. Uzmanlara göre insanlar uzun yıllardır temizliği köpük, deterjan kokusu ve yoğun yıkama süreçleriyle ilişkilendiriyor. Bu nedenle su ve deterjan kullanımını minimuma indiren yeni nesil temizlik anlayışının kabul görmesi zaman alabilir.

Henüz geliştirme aşamasında bulunan teknoloji için güvenlik testleri ve saha çalışmaları sürüyor. Araştırmacılar, elde edilen sonuçların doğrulanmasının ardından bu yeniliğin tekstil sektöründe önemli bir dönüşüm yaratabileceğini düşünüyor. Özellikle su kaynaklarının korunması ve kimyasal atıkların azaltılması açısından bu tür çözümlerin gelecekte daha fazla önem kazanması bekleniyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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