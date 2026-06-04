Çamaşır Makinelerini Tarihe Karıştırabilir: Lekeleri Tutmayan Kumaş Geliştirildi
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Kaynak: https://www.nature.com/articles/s4200...
Çamaşır yıkamak için harcanan su, enerji ve deterjan miktarı uzun yıllardır çevresel tartışmaların merkezinde yer alıyor. Çinli bilim insanlarının geliştirdiği yeni bir kumaş kaplama teknolojisi ise lekelerin kumaşa tutunmasını engelleyerek bu alışkanlığı kökten değiştirmeyi hedefliyor. Araştırmacılara göre gelecekte bazı kıyafetler, deterjan ve uzun yıkama programlarına ihtiyaç duymadan temiz kalabilecek.
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Çamaşır yıkamak, günlük hayatın vazgeçilmez rutinlerinden biri olsa da yüksek su tüketimi ve kimyasal atıklar nedeniyle çevresel açıdan ciddi bir yük oluşturuyor.
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Çin'deki araştırma ekipleri, kir ve lekelerin kumaş liflerine tutunmasını engelleyen özel bir yüzey teknolojisi üzerinde çalışıyor.
Araştırmacılar, pamuk, ipek ve polyester gibi yaygın tekstil malzemelerinin yüzeyine özel polimer katmanları uygulayarak görünmez bir koruma tabakası oluşturdu.
Araştırma ekibinin hesaplamalarına göre söz konusu teknoloji, evlerdeki su ve enerji tüketimini yüzde 82'ye kadar düşürebilir.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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