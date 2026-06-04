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Tereyağını Buzdolabında Saklamayı Bırakın: Bu Yöntemle 2 Haftaya Kadar Taze Kalabiliyor

Tereyağını Buzdolabında Saklamayı Bırakın: Bu Yöntemle 2 Haftaya Kadar Taze Kalabiliyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.06.2026 - 09:34
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Mutfakların vazgeçilmez ürünlerinden biri olan tereyağı, çoğu evde alışkanlık gereği buzdolabında saklanıyor. Ancak uzmanlara göre doğru koşullar sağlandığında tereyağını oda sıcaklığında muhafaza etmek hem kullanım kolaylığı sağlıyor hem de israfı azaltabiliyor.

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Tereyağı; yemeklerde, hamur işlerinde ve kahvaltılarda sıkça kullanılan temel gıdalar arasında yer alıyor. Ancak buzdolabında saklandığında sertleşmesi nedeniyle kullanımı zorlaşabiliyor.

Tereyağı; yemeklerde, hamur işlerinde ve kahvaltılarda sıkça kullanılan temel gıdalar arasında yer alıyor. Ancak buzdolabında saklandığında sertleşmesi nedeniyle kullanımı zorlaşabiliyor.

Uzmanlar, bu durumun bazı kişilerin tereyağını gereğinden fazla ısıtmasına veya kullanılmadan çöpe gitmesine yol açtığını belirtiyor.

Atık yönetimi uzmanları, özellikle tuzlu tereyağının düşünüldüğünden daha dayanıklı olduğunu vurguluyor. Uzmanlara göre tereyağı, düşük nem oranı ve sınırlı protein içeriği sayesinde birçok süt ürününe kıyasla bakteri ve küf oluşumuna daha az elverişli bir yapıya sahip.

Bu nedenle tereyağının, kapağı olan bir tereyağı kabında ve doğrudan güneş ışığı almayan serin bir noktada saklanması halinde yaklaşık iki haftaya kadar tazeliğini koruyabileceği belirtiliyor.

Bu nedenle tereyağının, kapağı olan bir tereyağı kabında ve doğrudan güneş ışığı almayan serin bir noktada saklanması halinde yaklaşık iki haftaya kadar tazeliğini koruyabileceği belirtiliyor.

Böylece ürün hem her an kullanıma hazır oluyor hem de sertleşme sorunu yaşanmıyor.

Ancak uzmanlar, tereyağının açıkta bırakılmaması gerektiğinin altını çiziyor. Orijinal ambalajında veya üzeri açık şekilde tezgahta bekletilen tereyağında bakteri oluşma riskinin artabileceği ifade ediliyor. Bu nedenle kapaklı bir saklama kabı kullanılması ve ürünün fırın, ocak ya da pencere önü gibi sıcak noktalardan uzak tutulması öneriliyor.

Uzmanlara göre gıdaların doğru şekilde saklanması yalnızca kullanım kolaylığı sağlamıyor, aynı zamanda evlerde oluşan gıda israfının azaltılmasına da katkı sunuyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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