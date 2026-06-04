Tereyağını Buzdolabında Saklamayı Bırakın: Bu Yöntemle 2 Haftaya Kadar Taze Kalabiliyor

Böylece ürün hem her an kullanıma hazır oluyor hem de sertleşme sorunu yaşanmıyor.

Ancak uzmanlar, tereyağının açıkta bırakılmaması gerektiğinin altını çiziyor. Orijinal ambalajında veya üzeri açık şekilde tezgahta bekletilen tereyağında bakteri oluşma riskinin artabileceği ifade ediliyor. Bu nedenle kapaklı bir saklama kabı kullanılması ve ürünün fırın, ocak ya da pencere önü gibi sıcak noktalardan uzak tutulması öneriliyor.

Uzmanlara göre gıdaların doğru şekilde saklanması yalnızca kullanım kolaylığı sağlamıyor, aynı zamanda evlerde oluşan gıda israfının azaltılmasına da katkı sunuyor.