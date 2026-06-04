Tereyağını Buzdolabında Saklamayı Bırakın: Bu Yöntemle 2 Haftaya Kadar Taze Kalabiliyor
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Mutfakların vazgeçilmez ürünlerinden biri olan tereyağı, çoğu evde alışkanlık gereği buzdolabında saklanıyor. Ancak uzmanlara göre doğru koşullar sağlandığında tereyağını oda sıcaklığında muhafaza etmek hem kullanım kolaylığı sağlıyor hem de israfı azaltabiliyor.
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Tereyağı; yemeklerde, hamur işlerinde ve kahvaltılarda sıkça kullanılan temel gıdalar arasında yer alıyor. Ancak buzdolabında saklandığında sertleşmesi nedeniyle kullanımı zorlaşabiliyor.
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Bu nedenle tereyağının, kapağı olan bir tereyağı kabında ve doğrudan güneş ışığı almayan serin bir noktada saklanması halinde yaklaşık iki haftaya kadar tazeliğini koruyabileceği belirtiliyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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