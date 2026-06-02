18 Yaşında Aldığı Karar 22’sinde Servet Getirdi: Binlerce Liralık Birikime Ulaştı

Bugün yatırım portföyünün yaklaşık 70 bin sterlin seviyesinde olduğu ifade ediliyor.

Bunun yanında içerik üretimi ve sosyal medya yönetimi alanında ek gelir elde eden Goddard, küçük işletmelere yönelik çalışmalar ve marka iş birlikleriyle aylık yaklaşık 5 bin sterlin kazanıyor. Bu ek gelir, toplam birikim sürecini önemli ölçüde hızlandırdı.

Ailesiyle yaşayan ve düşük sabit giderlere sahip olan genç kadın, gelirinin büyük bölümünü yeniden yatırıma yönlendirmeyi sürdürüyor. Acil durum fonu ve emeklilik birikimiyle birlikte toplam varlığının 100 bin sterlinin üzerine çıktığı belirtiliyor.

Gelecekte ev satın alma konusunda acele etmeyeceğini ifade eden Goddard, mevcut piyasa koşullarında yatırımın daha mantıklı olduğunu düşündüğünü söylüyor. Gençlere ise küçük adımlarla başlayarak düzenli yatırım yapmaları ve süreç içinde öğrenmeleri gerektiğini tavsiye ediyor.