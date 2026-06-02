18 Yaşında Aldığı Karar 22’sinde Servet Getirdi: Binlerce Liralık Birikime Ulaştı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.06.2026 - 15:41
22 yaşındaki genç kadın, 18 yaşında verdiği kritik bir kararla finansal hayatının yönünü tamamen değiştirdi. Düzenli tasarruf ve yatırım disiplini sayesinde kısa sürede dikkat çeken bir birikim seviyesine ulaştı. Bugün hem maaşı hem de ek gelirleriyle birlikte önemli bir finansal güce sahip.

22 yaşındaki Gabriella Goddard, 18 yaşında aldığı kritik bir kararla bugün 100 bin sterlini aşan birikime ulaşmayı başardı.

Yıllık 35 bin sterlin maaşla çalışan genç kadın, hem yatırım hem de ek gelir kaynaklarıyla kısa sürede dikkat çeken bir finansal başarı hikâyesi yazdı.

Üniversite yerine “degree apprenticeship” olarak bilinen bir mesleki eğitim programını tercih eden Goddard, bu süreçte kazancının yaklaşık yüzde 60’ını birikime yönlendirmeye başladı. İlk yıllarda ayda yaklaşık 800 sterlinini tasarrufa ayıran Goddard, daha sonra yatırım alışkanlığı kazanarak hem nakit hem de hisse senedi ağırlıklı portföy oluşturdu.

Sosyal medya üzerinden yatırım konularını araştırarak finansal bilgi edindiğini söyleyen genç kadın, belirli bir acil durum fonu oluşturduktan sonra yatırımlarını artırdığını ve hisse senedi piyasalarına yöneldiğini belirtiyor.

Bugün yatırım portföyünün yaklaşık 70 bin sterlin seviyesinde olduğu ifade ediliyor.

Bunun yanında içerik üretimi ve sosyal medya yönetimi alanında ek gelir elde eden Goddard, küçük işletmelere yönelik çalışmalar ve marka iş birlikleriyle aylık yaklaşık 5 bin sterlin kazanıyor. Bu ek gelir, toplam birikim sürecini önemli ölçüde hızlandırdı.

Ailesiyle yaşayan ve düşük sabit giderlere sahip olan genç kadın, gelirinin büyük bölümünü yeniden yatırıma yönlendirmeyi sürdürüyor. Acil durum fonu ve emeklilik birikimiyle birlikte toplam varlığının 100 bin sterlinin üzerine çıktığı belirtiliyor.

Gelecekte ev satın alma konusunda acele etmeyeceğini ifade eden Goddard, mevcut piyasa koşullarında yatırımın daha mantıklı olduğunu düşündüğünü söylüyor. Gençlere ise küçük adımlarla başlayarak düzenli yatırım yapmaları ve süreç içinde öğrenmeleri gerektiğini tavsiye ediyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
