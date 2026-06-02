19 Yıllık Kazı Tamamlandı: Dünyanın En Uzun Demiryolu Tüneli Açılıyor, İki Ülkeyi Birleştirecek

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.06.2026 - 14:49
Avrupa’nın en iddialı altyapı projelerinden biri olan Brenner Base Tunnel, 19 yıllık kazı sürecinin ardından kritik bir aşamaya ulaştı. Avusturya ile İtalya’yı Alp Dağları’nın altından birbirine bağlayacak proje, tamamlandığında kıtadaki lojistik ve yolcu taşımacılığını kökten değiştirmeyi hedefliyor. Milyarlarca euroluk yatırım, hem seyahat sürelerini kısaltacak hem de ağır vasıta trafiğini önemli ölçüde azaltacak.

Avrupa’nın en kapsamlı altyapı projelerinden biri olan Brenner Base Tunnel inşaatında kritik bir eşik aşıldı.

Avusturya ile İtalya sınır hattı altında yürütülen çalışmalarda, ana galeri kazısının tamamlanmasıyla birlikte 19 yıldır süren tünel açma süreci yeni bir aşamaya geçti.

CNN Antena 3’ün aktardığı teknik verilere göre, Alp Dağları’nın altından geçen yaklaşık 64 kilometrelik hat, tamamlandığında dünyanın en uzun taban tünellerinden biri olacak. Projenin toplam maliyetinin 10,5 milyar euroya ulaştığı, Avrupa Birliği’nin ise bu yatırıma 2,3 milyar euro hibe desteği sağladığı belirtiliyor. Yer altındaki iki ülke ekiplerinin önümüzdeki haftalarda birleşmesi beklenirken, açılış takviminde daha önce öngörülen 2032 hedefinin maliyet artışları ve teknik gecikmeler nedeniyle 1-2 yıl ötelenebileceği değerlendiriliyor.

Tünelin devreye girmesiyle birlikte demiryolu taşımacılığında önemli bir dönüşüm hedefleniyor.

Mevcut güzergâhlarda saatte 60-80 kilometre hızla ilerleyen yolcu trenlerinin yeni hatta 200 kilometreye kadar çıkması öngörülürken, Alp geçiş süresinde yaklaşık bir saatlik kısalma bekleniyor. Yük taşımacılığında ise eğimsiz hat yapısı sayesinde daha ağır ve daha uzun tren setlerinin tek lokomotifle taşınabilmesi planlanıyor.

Bölgedeki karayolu taşımacılığı üzerindeki baskının azaltılması da projenin temel hedefleri arasında yer alıyor. Yıllık yaklaşık 2,4 milyon tır ve kamyon geçişinin gerçekleştiği Brenner koridorunda, demiryolunun payının uzun vadede yüzde 50’ye çıkarılması ve ağır vasıta trafiğindeki artışın sınırlandırılması amaçlanıyor. Yetkililer, bu dönüşümün hem lojistik maliyetleri hem de karbon emisyonlarını düşürmede kritik rol oynayacağını vurguluyor.

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
