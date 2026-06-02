19 Yıllık Kazı Tamamlandı: Dünyanın En Uzun Demiryolu Tüneli Açılıyor, İki Ülkeyi Birleştirecek

Mevcut güzergâhlarda saatte 60-80 kilometre hızla ilerleyen yolcu trenlerinin yeni hatta 200 kilometreye kadar çıkması öngörülürken, Alp geçiş süresinde yaklaşık bir saatlik kısalma bekleniyor. Yük taşımacılığında ise eğimsiz hat yapısı sayesinde daha ağır ve daha uzun tren setlerinin tek lokomotifle taşınabilmesi planlanıyor.

Bölgedeki karayolu taşımacılığı üzerindeki baskının azaltılması da projenin temel hedefleri arasında yer alıyor. Yıllık yaklaşık 2,4 milyon tır ve kamyon geçişinin gerçekleştiği Brenner koridorunda, demiryolunun payının uzun vadede yüzde 50’ye çıkarılması ve ağır vasıta trafiğindeki artışın sınırlandırılması amaçlanıyor. Yetkililer, bu dönüşümün hem lojistik maliyetleri hem de karbon emisyonlarını düşürmede kritik rol oynayacağını vurguluyor.