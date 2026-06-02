Haberler
Genel Kültür
Kitap
Sıra Dışı Bir Kitap: "KaPı/daSın" Yayında!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
02.06.2026 - 15:01
Öyle bir kitap düşünün ki sadece 'kitap' değil okurlarına disiplinler arası bir yolculuk sunuyor. 

Evren Keskin'in kaleminden çıkan 'KaPı/daSın', okuru bildiği tüm kapıları yeniden sorgulamaya davet ediyor. Okuru eşiklerde durmaya değil, o eşikleri cesaretle atlayıp yeni kapıları geçmeye davet ediyor. Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık (KİDY) etiketiyle okurla buluşan eser, sadece metinlerden oluşmuyor!

Kapıdasın kitabında, fotoğraf, müzik, seslendirme ve dijital etkileşim bir arada.

Eşik Cini’nden ChatGPT’ye Sıradışı Röportajlar: Kapıdasın Yayında

Kapıdasın kitabının en dikkat çekici yönlerinden biri, 'kapı' kavramını her yönüyle ele alan alışılmadık röportajlar.

Yazar Evren Keskin, kitabında bir çilingirle mesleğin inceliklerini konuşurken, metaforik bir düzlemde bir 'Eşik Cini' ile randevulaşıyor ve hatta yapay zekâ (ChatGPT) ile 'etik kilitler' ve 'rıza kapıları' üzerine derinlikli bir söyleşi gerçekleştiriyor.

Okur pasif bir okuyucu olmaktan çıkıyor ve karekodlarla farklı bir deneyim yaşıyor. 

Karekodlarla:

  • Yazarın kendi sesinden şiirleri dinleyebiliyor.

  • Spotify bağlantıları üzerinden metinlerin ruhuna uygun küratörlü müzik listelerine ulaşabiliyor.

  • Siyah-beyaz fotoğraflar ve tipografik 'harf resimleri' arasında görsel bir keşfe çıkıyor.

Her Metin Bir Büyüdür

Yazar Evren Keskin, kitabını 'kalıplara uyan değil, istediğim gibi bir kitap' olarak tanımlıyor. Eser; seçimler, mahremiyet, otorite ve özgürlük gibi kavramları kapı metaforu üzerinden deşifre ederken, okura şunu söylüyor: 'Sonsuzluk kapısının nereye açıldığını bilmiyoruz ama elini kolunu sallayarak geçerken kapı sıradan bir nesnedir; cesaretle geçtiğinde ise bir dönüm noktası.'

Evren Keskin Hakkında 

1982 yılında Almanya’da doğan Keskin, Oyun Yazarlığı eğitimi aldı. Türkiye’de 'Kanıt' dizisi başta olmak üzere pek çok projede senaristlik, dramaturgi ve yazarlık eğitmenliği yaptı. Sanatın farklı disiplinlerini bir araya getiren entelektüel çalışmalarına devam etmektedir.

