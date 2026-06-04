Dünyanın En Dövmeli Kadınının Yasaklı Estetik Operasyonu Sosyal Medyada Gündem Oldu
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Avustralyalı influencer Amber Luke, “Dragon Girl” lakabıyla bilinen ve yoğun dövmeleriyle tanınan ismiyle bu kez yasaklı bir estetik işlem için İspanya’ya gitmesiyle gündeme geldi. Subdermal implant ve “coin slot” olarak bilinen vücut modifikasyonları, sosyal medyada hem merak hem de tartışma yarattı. Daha önce gözlerine yaptırdığı dövme sonrası geçici görme kaybı yaşadığını açıklayan Luke’un yeni tercihleri yeniden dikkatleri üzerine çekti.
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Avustralya’nın en çok dövmesi olan isimlerinden biri olarak bilinen ve “Dragon Girl” lakabıyla tanınan influencer Amber Luke, yasaklı bir vücut modifikasyonu işlemi için İspanya’ya gitti.
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Subdermal implant işlemi, silikon benzeri bir materyalin veya medikal bir parçanın deri altına yerleştirilmesi ve cildin bunun üzerine iyileşerek şekli tamamen kaplaması prensibiyle uygulanıyor.
İspanya’daki tek işlem bununla da sınırlı değil.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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