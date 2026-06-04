Dünyanın En Dövmeli Kadınının Yasaklı Estetik Operasyonu Sosyal Medyada Gündem Oldu

Luke’un ayrıca kulağında “coin slot” olarak bilinen bir başka estetik müdahale daha yaptıracağı açıklandı. Bu işlemde kulağın belirli bir kısmı çıkarılarak dikiliyor ve kalıcı bir açıklık oluşturuluyor. Görünüm, madeni para atılan bir slotu andırdığı için bu isimle anılıyor.

Daha önce Brezilya’da gözlerine dövme yaptıran Luke, bu işlem sonrası üç hafta boyunca görme kaybı yaşadığını da açıklamıştı. Buna rağmen farklı vücut modifikasyonlarına devam etmesi, sosyal medyada hem ilgi hem de tartışma yaratıyor.

31 yaşındaki influencer, sıra dışı görünümünün günlük hayatını zorlaştırdığını ve özellikle iş bulma süreçlerinde dış görünüşünün önyargı oluşturduğunu dile getiriyor. “İş ahlakıma, değerlerime bakmadan sadece görünüşüm üzerinden değerlendiriliyorum” sözleriyle bu duruma tepki gösterdi.