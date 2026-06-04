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Dünyanın En Dövmeli Kadınının Yasaklı Estetik Operasyonu Sosyal Medyada Gündem Oldu

Dünyanın En Dövmeli Kadınının Yasaklı Estetik Operasyonu Sosyal Medyada Gündem Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.06.2026 - 13:57
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Avustralyalı influencer Amber Luke, “Dragon Girl” lakabıyla bilinen ve yoğun dövmeleriyle tanınan ismiyle bu kez yasaklı bir estetik işlem için İspanya’ya gitmesiyle gündeme geldi. Subdermal implant ve “coin slot” olarak bilinen vücut modifikasyonları, sosyal medyada hem merak hem de tartışma yarattı. Daha önce gözlerine yaptırdığı dövme sonrası geçici görme kaybı yaşadığını açıklayan Luke’un yeni tercihleri yeniden dikkatleri üzerine çekti.

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Avustralya’nın en çok dövmesi olan isimlerinden biri olarak bilinen ve “Dragon Girl” lakabıyla tanınan influencer Amber Luke, yasaklı bir vücut modifikasyonu işlemi için İspanya’ya gitti.

Avustralya’nın en çok dövmesi olan isimlerinden biri olarak bilinen ve “Dragon Girl” lakabıyla tanınan influencer Amber Luke, yasaklı bir vücut modifikasyonu işlemi için İspanya’ya gitti.

Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Luke, yüksek sağlık riskleri nedeniyle Avustralya’da uygulanması yasaklanan bir “subdermal implant” operasyonu için Barcelona’da bulunduğunu açıkladı.

Subdermal implant işlemi, silikon benzeri bir materyalin veya medikal bir parçanın deri altına yerleştirilmesi ve cildin bunun üzerine iyileşerek şekli tamamen kaplaması prensibiyle uygulanıyor.

Subdermal implant işlemi, silikon benzeri bir materyalin veya medikal bir parçanın deri altına yerleştirilmesi ve cildin bunun üzerine iyileşerek şekli tamamen kaplaması prensibiyle uygulanıyor.

Tıbbi amaçlarla bazı ülkelerde kullanılan bu yöntem, vücut modifikasyonu kapsamında ise birçok yerde ciddi riskler nedeniyle sınırlandırılıyor.

Luke, sosyal medya paylaşımlarında sol elinin üzerine silikon bir “fiyonk” şekli yerleştirileceğini ve iyileşme sürecine özellikle dikkat edeceğini belirtti. “Sonuç elbette düzgün görünen bir implant olacak ama en önemlisi sürecin sağlıklı şekilde iyileşmesi” ifadelerini kullandı.

İspanya’daki tek işlem bununla da sınırlı değil.

İspanya’daki tek işlem bununla da sınırlı değil.

Luke’un ayrıca kulağında “coin slot” olarak bilinen bir başka estetik müdahale daha yaptıracağı açıklandı. Bu işlemde kulağın belirli bir kısmı çıkarılarak dikiliyor ve kalıcı bir açıklık oluşturuluyor. Görünüm, madeni para atılan bir slotu andırdığı için bu isimle anılıyor.

Daha önce Brezilya’da gözlerine dövme yaptıran Luke, bu işlem sonrası üç hafta boyunca görme kaybı yaşadığını da açıklamıştı. Buna rağmen farklı vücut modifikasyonlarına devam etmesi, sosyal medyada hem ilgi hem de tartışma yaratıyor.

31 yaşındaki influencer, sıra dışı görünümünün günlük hayatını zorlaştırdığını ve özellikle iş bulma süreçlerinde dış görünüşünün önyargı oluşturduğunu dile getiriyor. “İş ahlakıma, değerlerime bakmadan sadece görünüşüm üzerinden değerlendiriliyorum” sözleriyle bu duruma tepki gösterdi.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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