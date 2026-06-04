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Almanya’da İşe Kabul Edildiği Halde Vize Çıkmayan Kullanıcı İsyan Etti: “Kapılar Sürekli Yüzüme Kapanıyor”

Almanya’da İşe Kabul Edildiği Halde Vize Çıkmayan Kullanıcı İsyan Etti: “Kapılar Sürekli Yüzüme Kapanıyor”

Schengen Vizesi
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.06.2026 - 11:27
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Schengen vizesi sürecinde yaşanan gecikmeler, bireysel başvurularda mağduriyetleri artırmaya devam ediyor. Almanya’da bir şirkete işe kabul edilmesine rağmen vizesi henüz sonuçlanmayan bir kullanıcı, “Vizeden ses yok. Uçak param, kalışım ve vize ücretim karşılanacak” sözleriyle süreci anlattı. Yaşadığı belirsizliği ise “Kapıların sürekli yüzüme kapanmasından çok yoruldum” ifadeleriyle dile getirdi. Son dönemde Meclis gündemine de taşınan vize randevusu erişim sorunları, benzer örnekleri artırıyor.

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Türkiye’de uzun süredir devam eden Schengen vizesi krizi, bu kez aracı kurum VFS Global üzerinden ortaya atılan “randevu karaborsası” iddialarıyla yeni bir boyuta taşındı.

Türkiye’de uzun süredir devam eden Schengen vizesi krizi, bu kez aracı kurum VFS Global üzerinden ortaya atılan “randevu karaborsası” iddialarıyla yeni bir boyuta taşındı.

Vatandaşların aylar sonrasına bile randevu bulmakta zorlandığı süreçte, bazı randevuların bot yazılımlar aracılığıyla saniyeler içinde toplandığı ve ardından “VIP hizmet” adı altında yüksek ücretlerle yeniden satıldığı öne sürüldü. 1000 ila 2000 euro arasında değişen fiyatlarla randevu satışı yapıldığı iddiaları kamuoyunda tepki toplarken, sürece ilişkin haberlerin erişime engellenmesi tartışmaları daha da büyüttü.

Gelişmeler Meclis gündemine de taşındı.

Gelişmeler Meclis gündemine de taşındı.

Muhalefet milletvekilleri, Dışişleri Bakanlığı’na yönelttikleri önergelerde sistemin şeffaflığı, denetim mekanizmaları ve vatandaşların mağduriyetine karşı alınan önlemleri sorguladı. Öte yandan Ticaret Bakanlığı’nın da 7 farklı şirket hakkında inceleme başlattığı ve aracı kurumlara yönelik mali usulsüzlük iddialarının araştırıldığı belirtildi. Kriz, hem dijital randevu sistemlerinin güvenliği hem de vize sürecindeki aracı kurumların rolü üzerinden yeni bir tartışma alanı yaratırken, çözüm için sistemin köklü şekilde revize edilmesi gerektiği yönündeki çağrılar giderek artıyor.

Bir kullanıcı da yeni düzenleme nedeniyle başına gelenleri anlattı.

Bir kullanıcı da yeni düzenleme nedeniyle başına gelenleri anlattı.
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Ülkeden çıkamadığı için de işlerinin aksadığını vurguladı.

Ülkeden çıkamadığı için de işlerinin aksadığını vurguladı.
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Sosyal medya kullanıcılarından da yorumlar gecikmedi.

Sosyal medya kullanıcılarından da yorumlar gecikmedi.
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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