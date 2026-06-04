Almanya’da İşe Kabul Edildiği Halde Vize Çıkmayan Kullanıcı İsyan Etti: “Kapılar Sürekli Yüzüme Kapanıyor”

Schengen vizesi sürecinde yaşanan gecikmeler, bireysel başvurularda mağduriyetleri artırmaya devam ediyor. Almanya’da bir şirkete işe kabul edilmesine rağmen vizesi henüz sonuçlanmayan bir kullanıcı, “Vizeden ses yok. Uçak param, kalışım ve vize ücretim karşılanacak” sözleriyle süreci anlattı. Yaşadığı belirsizliği ise “Kapıların sürekli yüzüme kapanmasından çok yoruldum” ifadeleriyle dile getirdi. Son dönemde Meclis gündemine de taşınan vize randevusu erişim sorunları, benzer örnekleri artırıyor.