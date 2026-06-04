Almanya’da İşe Kabul Edildiği Halde Vize Çıkmayan Kullanıcı İsyan Etti: “Kapılar Sürekli Yüzüme Kapanıyor”
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Schengen vizesi sürecinde yaşanan gecikmeler, bireysel başvurularda mağduriyetleri artırmaya devam ediyor. Almanya’da bir şirkete işe kabul edilmesine rağmen vizesi henüz sonuçlanmayan bir kullanıcı, “Vizeden ses yok. Uçak param, kalışım ve vize ücretim karşılanacak” sözleriyle süreci anlattı. Yaşadığı belirsizliği ise “Kapıların sürekli yüzüme kapanmasından çok yoruldum” ifadeleriyle dile getirdi. Son dönemde Meclis gündemine de taşınan vize randevusu erişim sorunları, benzer örnekleri artırıyor.
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Türkiye’de uzun süredir devam eden Schengen vizesi krizi, bu kez aracı kurum VFS Global üzerinden ortaya atılan “randevu karaborsası” iddialarıyla yeni bir boyuta taşındı.
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Gelişmeler Meclis gündemine de taşındı.
Bir kullanıcı da yeni düzenleme nedeniyle başına gelenleri anlattı.
Ülkeden çıkamadığı için de işlerinin aksadığını vurguladı.
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Sosyal medya kullanıcılarından da yorumlar gecikmedi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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