Nizip’te “Sarı Elmas” Hasadı: Bulgur Mesaisi Gece Gündüz Sürüyor
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Gaziantep’in Nizip ilçesinde yaz sıcaklarıyla birlikte geleneksel bulgur üretimi de hız kazandı. Geniş beton alanlara serilen ve gün boyu özenle karıştırılarak kurutulan bulgurlar, tamamlanan işlemlerin ardından Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor. Bölgenin “sarı elması” olarak anılan Nizip bulguru, hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de sofralara lezzet taşımayı sürdürüyor.
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Gaziantep’in Nizip ilçesinde, bölgenin simge ürünlerinden biri olan bulgurun üretim süreci yaz aylarıyla birlikte yoğunlaştı.
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Kurutma işlemi için geniş alanlara yayılan bulgurlar, gün boyunca traktörler ve özel ekipmanlar yardımıyla düzenli olarak karıştırılıyor.
Nizip’te her yıl tekrarlanan bu yoğun üretim dönemi, yalnızca bölge ekonomisine katkı sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda kuşaktan kuşağa aktarılan geleneksel üretim kültürünün yaşatılmasına da katkı sunuyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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