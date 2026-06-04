Nizip’te “Sarı Elmas” Hasadı: Bulgur Mesaisi Gece Gündüz Sürüyor

Yüzlerce yıllık geleneksel yöntemlerle hazırlanan bulgurlar, kurutulmak üzere geniş beton sahalara serilirken ortaya çıkan altın sarısı manzara hem dikkat çekiyor hem de büyük bir emeğin izlerini taşıyor.

Türkiye’nin önemli tarım ve gastronomi merkezlerinden biri olan Nizip’te bulgur üretimi, ilçe ekonomisinin temel unsurları arasında yer alıyor. Hasat edilen buğdaylar önce büyük kazanlarda kaynatılıyor, ardından kendine özgü rengini ve aromasını kazanması için güneş altında kurutulmaya bırakılıyor.