article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Nizip’te “Sarı Elmas” Hasadı: Bulgur Mesaisi Gece Gündüz Sürüyor

Nizip’te “Sarı Elmas” Hasadı: Bulgur Mesaisi Gece Gündüz Sürüyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.06.2026 - 14:57
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Gaziantep’in Nizip ilçesinde yaz sıcaklarıyla birlikte geleneksel bulgur üretimi de hız kazandı. Geniş beton alanlara serilen ve gün boyu özenle karıştırılarak kurutulan bulgurlar, tamamlanan işlemlerin ardından Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor. Bölgenin “sarı elması” olarak anılan Nizip bulguru, hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de sofralara lezzet taşımayı sürdürüyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gaziantep’in Nizip ilçesinde, bölgenin simge ürünlerinden biri olan bulgurun üretim süreci yaz aylarıyla birlikte yoğunlaştı.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde, bölgenin simge ürünlerinden biri olan bulgurun üretim süreci yaz aylarıyla birlikte yoğunlaştı.

Yüzlerce yıllık geleneksel yöntemlerle hazırlanan bulgurlar, kurutulmak üzere geniş beton sahalara serilirken ortaya çıkan altın sarısı manzara hem dikkat çekiyor hem de büyük bir emeğin izlerini taşıyor.

Türkiye’nin önemli tarım ve gastronomi merkezlerinden biri olan Nizip’te bulgur üretimi, ilçe ekonomisinin temel unsurları arasında yer alıyor. Hasat edilen buğdaylar önce büyük kazanlarda kaynatılıyor, ardından kendine özgü rengini ve aromasını kazanması için güneş altında kurutulmaya bırakılıyor.

Kurutma işlemi için geniş alanlara yayılan bulgurlar, gün boyunca traktörler ve özel ekipmanlar yardımıyla düzenli olarak karıştırılıyor.

Kurutma işlemi için geniş alanlara yayılan bulgurlar, gün boyunca traktörler ve özel ekipmanlar yardımıyla düzenli olarak karıştırılıyor.

Bu işlem sayesinde ürünün her noktasının eşit şekilde kuruması sağlanırken, nemin tamamen uzaklaştırılması ve tanelerin birbirine yapışmasının önüne geçiliyor.

Güneş altında ideal kuruluk seviyesine ulaşan bulgurlar daha sonra toplanarak fabrikalara gönderiliyor. Burada temizleme, eleme ve paketleme aşamalarından geçirilen ürünler, hem yurt içindeki tüketicilere ulaştırılıyor hem de farklı ülkelere ihraç edilerek uluslararası pazarlarda yer buluyor.

Nizip’te her yıl tekrarlanan bu yoğun üretim dönemi, yalnızca bölge ekonomisine katkı sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda kuşaktan kuşağa aktarılan geleneksel üretim kültürünün yaşatılmasına da katkı sunuyor.

Nizip’te her yıl tekrarlanan bu yoğun üretim dönemi, yalnızca bölge ekonomisine katkı sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda kuşaktan kuşağa aktarılan geleneksel üretim kültürünün yaşatılmasına da katkı sunuyor.

İlçenin “sarı elması” olarak anılan bulgur, sofralara ulaşmadan önce zorlu ve titizlik gerektiren bir süreçten geçiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın