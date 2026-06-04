Resmen Şeker Bombası! Kısa Sürede Viral Olan İlginç Ananas Trendi Çok Konuşuldu

Özellikle yüksek şeker içeriği nedeniyle eleştirilen bu akım, son haftalarda TikTok ve Instagram’da viral hale geldi.

Trend, temelde “Kool-Aid turşuları” olarak bilinen ve ABD’nin güney eyaletlerinde ortaya çıkan bir gelenekten ilham alıyor. Bu yöntemde turşular, Kool-Aid içecek tozu ile hazırlanan karışımda bekletilerek aromayı emmesi sağlanıyor. Aynı mantık, bu kez ananas dilimlerine uygulanıyor. Ananas parçaları, Kool-Aid tozu eklenmiş şekerli şurup veya meyve suyu içinde bekletilerek yoğun aromalı ve parlak renkli bir atıştırmalığa dönüştürülüyor.

Trendin popülerleşmesinde, özellikle sosyal medya içerik üreticilerinin paylaşımları etkili oldu. “Pineapple Dreamz” adıyla bilinen bir içerik üreticisinin araç arkasından satış yaparak çektiği videoların, akımı geniş kitlelere ulaştırdığı belirtiliyor. Kısa sürede farklı kullanıcılar da benzer ürünler üretip satmaya başladı.

Sosyal medyada paylaşılan videolar ise trendin yayılmasını hızlandırdı. Tadım videolarında verilen tepkiler ve kullanılan ifadeler kısa sürede meme içeriklerine dönüştü ve akımın görünürlüğünü artırdı.

Öte yandan, bazı kullanıcılar bu ürünlerin aşırı şeker içeriği nedeniyle sağlık açısından risk oluşturabileceğini savunuyor. Sosyal medyada dolaşan bazı iddialarda, tek bir porsiyonun yüksek kalorili tatlılara eşdeğer şeker içerebildiği öne sürülse de bu oranların net olarak doğrulanmadığı ifade ediliyor.