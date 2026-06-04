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Resmen Şeker Bombası! Kısa Sürede Viral Olan İlginç Ananas Trendi Çok Konuşuldu

Resmen Şeker Bombası! Kısa Sürede Viral Olan İlginç Ananas Trendi Çok Konuşuldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.06.2026 - 15:31

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Sosyal medyada hızla yayılan “Kool-Aid ananası” trendi, kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşıp tartışma yarattı. Renkli görüntüsü ve aşırı şeker içeriğiyle dikkat çeken bu ilginç atıştırmalık, özellikle TikTok ve Instagram’da viral videoların merkezine yerleşti. Kimileri bunu eğlenceli bir sokak lezzeti olarak görürken, kimileri ise sağlık açısından ciddi riskler taşıdığı görüşünde.

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Sosyal medyada son dönemde hızla yayılan “Kool-Aid ananası” trendi, hem dikkat çekiyor hem de tartışma yaratıyor.

Sosyal medyada son dönemde hızla yayılan “Kool-Aid ananası” trendi, hem dikkat çekiyor hem de tartışma yaratıyor.

Özellikle yüksek şeker içeriği nedeniyle eleştirilen bu akım, son haftalarda TikTok ve Instagram’da viral hale geldi.

Trend, temelde “Kool-Aid turşuları” olarak bilinen ve ABD’nin güney eyaletlerinde ortaya çıkan bir gelenekten ilham alıyor. Bu yöntemde turşular, Kool-Aid içecek tozu ile hazırlanan karışımda bekletilerek aromayı emmesi sağlanıyor. Aynı mantık, bu kez ananas dilimlerine uygulanıyor. Ananas parçaları, Kool-Aid tozu eklenmiş şekerli şurup veya meyve suyu içinde bekletilerek yoğun aromalı ve parlak renkli bir atıştırmalığa dönüştürülüyor.

Trendin popülerleşmesinde, özellikle sosyal medya içerik üreticilerinin paylaşımları etkili oldu. “Pineapple Dreamz” adıyla bilinen bir içerik üreticisinin araç arkasından satış yaparak çektiği videoların, akımı geniş kitlelere ulaştırdığı belirtiliyor. Kısa sürede farklı kullanıcılar da benzer ürünler üretip satmaya başladı.

Sosyal medyada paylaşılan videolar ise trendin yayılmasını hızlandırdı. Tadım videolarında verilen tepkiler ve kullanılan ifadeler kısa sürede meme içeriklerine dönüştü ve akımın görünürlüğünü artırdı.

Öte yandan, bazı kullanıcılar bu ürünlerin aşırı şeker içeriği nedeniyle sağlık açısından risk oluşturabileceğini savunuyor. Sosyal medyada dolaşan bazı iddialarda, tek bir porsiyonun yüksek kalorili tatlılara eşdeğer şeker içerebildiği öne sürülse de bu oranların net olarak doğrulanmadığı ifade ediliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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