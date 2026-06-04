Resmen Şeker Bombası! Kısa Sürede Viral Olan İlginç Ananas Trendi Çok Konuşuldu

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Sosyal medyada hızla yayılan “Kool-Aid ananası” trendi, kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşıp tartışma yarattı. Renkli görüntüsü ve aşırı şeker içeriğiyle dikkat çeken bu ilginç atıştırmalık, özellikle TikTok ve Instagram’da viral videoların merkezine yerleşti. Kimileri bunu eğlenceli bir sokak lezzeti olarak görürken, kimileri ise sağlık açısından ciddi riskler taşıdığı görüşünde.
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Sosyal medyada son dönemde hızla yayılan “Kool-Aid ananası” trendi, hem dikkat çekiyor hem de tartışma yaratıyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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