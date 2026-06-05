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Kasaplardan Uyarı: Bu Basit Hata Eti Kurutuyor! Mükemmel Bir Biftek İçin Zamanlamaya Dikkat

Kasaplardan Uyarı: Bu Basit Hata Eti Kurutuyor! Mükemmel Bir Biftek İçin Zamanlamaya Dikkat

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.06.2026 - 10:04
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Bir bifteğin lezzetini belirleyen en önemli detaylardan biri, sanılanın aksine pişirme süresi değil tuzlama zamanı olabilir. Uzman kasaplar, birçok kişinin yaptığı basit bir hatanın etin suyunu kaybetmesine ve kurumasına neden olduğunu söylüyor. İşte daha sulu ve lezzetli bir biftek için dikkat edilmesi gereken kritik nokta...

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Lezzetli ve sulu bir biftek pişirmek sanıldığı kadar kolay olmayabilir.

Lezzetli ve sulu bir biftek pişirmek sanıldığı kadar kolay olmayabilir.

Uzman kasaplar, birçok kişinin yaptığı basit bir hatanın etin kurumasına neden olduğunu belirterek, doğru tuzlama zamanının mükemmel sonuç için kritik olduğunu söylüyor.

Hafta sonu sofralarının vazgeçilmezlerinden biri olan biftek, kısa sürede pişmesine rağmen yanlış uygulamalar nedeniyle sert, kuru ve lezzetsiz hale gelebiliyor. İngiltere merkezli kasaplık markası The Ginger Pig'in uzmanları, özellikle tuzlama konusunda yapılan yaygın bir hataya dikkat çekti.

Kasaplara göre bifteğin pişirilmeden uzun süre önce tuzlanması, etin yüzeyindeki nemin dışarı çıkmasına neden oluyor.

Kasaplara göre bifteğin pişirilmeden uzun süre önce tuzlanması, etin yüzeyindeki nemin dışarı çıkmasına neden oluyor.

Uzmanlar, 'Bifteği tavaya atmadan hemen önce tuzlayın. Önceden tuzlamak, etin yüzeyine nem çekerek suyunu kaybetmesine yol açar' uyarısında bulundu.

Tuz yalnızca lezzet vermekle kalmıyor; etin aromasını güçlendiriyor, diğer tatları dengeliyor ve dokusunu yumuşatıyor. Ancak yanlış zamanda kullanıldığında etin içindeki doğal suların kaybolmasına neden olabiliyor. Bu da pişirme sonrasında daha kuru bir sonuç ortaya çıkarıyor.

Öte yandan tuz, etin dış yüzeyini kurutarak pişirme sırasında sevilen o çıtır ve karamelize kabuğun oluşmasına yardımcı oluyor. Bu nedenle uzmanlar, standart bifteklerde tuzun pişirme öncesinde son anda eklenmesini tavsiye ediyor.

Kalın bifteklerde ise farklı bir yöntem öneriliyor. 'Dry brining' olarak bilinen teknikte et, pişirmeden 24 ila 48 saat önce tuzlanıp açık şekilde buzdolabında bekletiliyor. Bu yöntem sayesinde tuz etin içine daha dengeli nüfuz ederken dış yüzeyde de daha belirgin bir kabuk oluşuyor.

Uzmanlar ayrıca sofra tuzu yerine koşer tuzu kullanılmasını öneriyor. Katkı maddeleri içeren sofra tuzunun etin doğal aromasını etkileyebileceğini belirten kasaplar, koşer tuzunun ince ve homojen yapısı sayesinde daha dengeli bir lezzet sunduğunu ifade ediyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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