Kasaplardan Uyarı: Bu Basit Hata Eti Kurutuyor! Mükemmel Bir Biftek İçin Zamanlamaya Dikkat

Uzmanlar, 'Bifteği tavaya atmadan hemen önce tuzlayın. Önceden tuzlamak, etin yüzeyine nem çekerek suyunu kaybetmesine yol açar' uyarısında bulundu.

Tuz yalnızca lezzet vermekle kalmıyor; etin aromasını güçlendiriyor, diğer tatları dengeliyor ve dokusunu yumuşatıyor. Ancak yanlış zamanda kullanıldığında etin içindeki doğal suların kaybolmasına neden olabiliyor. Bu da pişirme sonrasında daha kuru bir sonuç ortaya çıkarıyor.

Öte yandan tuz, etin dış yüzeyini kurutarak pişirme sırasında sevilen o çıtır ve karamelize kabuğun oluşmasına yardımcı oluyor. Bu nedenle uzmanlar, standart bifteklerde tuzun pişirme öncesinde son anda eklenmesini tavsiye ediyor.

Kalın bifteklerde ise farklı bir yöntem öneriliyor. 'Dry brining' olarak bilinen teknikte et, pişirmeden 24 ila 48 saat önce tuzlanıp açık şekilde buzdolabında bekletiliyor. Bu yöntem sayesinde tuz etin içine daha dengeli nüfuz ederken dış yüzeyde de daha belirgin bir kabuk oluşuyor.

Uzmanlar ayrıca sofra tuzu yerine koşer tuzu kullanılmasını öneriyor. Katkı maddeleri içeren sofra tuzunun etin doğal aromasını etkileyebileceğini belirten kasaplar, koşer tuzunun ince ve homojen yapısı sayesinde daha dengeli bir lezzet sunduğunu ifade ediyor.