Hayatını Kaybeden İlber Ortaylı'nın Ailesinden İlk Açıklama

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.03.2026 - 16:20

Tarihçi yazar İlber Ortaylı'dan acı haber geldi. 13 Mart Cuma günü yaşamını yitiren İlber Ortaylı'nın ailesinden ilk açıklama yapıldı.

Reklam

İlber Ortaylı'nın ailesinden yapılan açıklama şöyle:

İlber Ortaylı’yı Kaybettik

Ailemizin büyüğü İlber Ortaylı’yı 13 Mart 2026 gününde kaybettik. Uzun süren ve giderek karmaşıklaşan sağlık sorunlarına rağmen hayata duyduğu merakı, insanlarla bir arada olma arzusu hiç azalmadı ve gücü yettiğince bildiği gibi yaşadı.

Okurları, öğrencileri ve sevenleri onu hiçbir akademisyene nasip olmayacak büyüklükte bir sevgi ve saygıyla sarmaladılar. Onun adına derin bir şükran duyuyoruz.

Cenazesiyle ilgili bilgileri daha sonra paylaşacağız.

Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
