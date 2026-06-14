Evinin Önündeki Dik Yokuşta Mücadele Veren Araçları Kaydeden İçerik Üreticisi Seyir Zevki Yaşattı

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Ankara, kendine has coğrafyası, dik yokuşları ve gri havasıyla biliniyor bildiğiniz üzere. Özellikle kış aylarında veya yağmurlu günlerde dik rampalarda yaşanan mücadeleler pek çok Ankaralıyı canından bezdiriyor.
'atillakaraca' isimli bir içerik üreticisi, evinin önündeki zorlu yokuşu bir içerik fikrine dönüştürdü. Yokuşu çıkmaya çalışan arabaları kaydeden genç, bir de arabaların performansı üzerine tahminlerde bulundu. Ortaya çıkan görüntüler sadece kendisine değil, izleyenlere de büyük keyif verdi.
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Evin önüne kamera taktırmayı teklif edenler oldu.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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