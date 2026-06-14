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Evinin Önündeki Dik Yokuşta Mücadele Veren Araçları Kaydeden İçerik Üreticisi Seyir Zevki Yaşattı

Evinin Önündeki Dik Yokuşta Mücadele Veren Araçları Kaydeden İçerik Üreticisi Seyir Zevki Yaşattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.06.2026 - 12:53

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Ankara, kendine has coğrafyası, dik yokuşları ve gri havasıyla biliniyor bildiğiniz üzere.  Özellikle kış aylarında veya yağmurlu günlerde dik rampalarda yaşanan mücadeleler pek çok Ankaralıyı canından bezdiriyor. 

'atillakaraca' isimli bir içerik üreticisi, evinin önündeki zorlu yokuşu bir içerik fikrine dönüştürdü. Yokuşu çıkmaya çalışan arabaları kaydeden genç, bir de arabaların performansı üzerine tahminlerde bulundu. Ortaya çıkan görüntüler sadece kendisine değil, izleyenlere de büyük keyif verdi.

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Evin önüne kamera taktırmayı teklif edenler oldu.

Evin önüne kamera taktırmayı teklif edenler oldu.

Ankara'nın meşhur Seyranbağları semtinde yer alan dik ve kaygan bir yokuşta sürücülerin yukarı çıkabilmek için verdiği trajikomik mücadele izleyenlere de büyük bir seyir zevki yaşattı. Öyle ki o anları 7/24 izleyebilmenin bir yolunu arayanlar bile oldu. 

  • Peki, dik ve ıslak yokuşlarda araçların bu şekilde kalmasının, bazılarının ise rahatça çıkmasının arkasındaki mühendislik sırrı ne? 

Önden çekişli araçlarda dik rampalarda ağırlık merkezi arkaya kaydığı için ön tekerleklerin yere tutunma kuvveti ciddi oranda azalır ve bu da patinaja yol açar. Lastiklerin diş derinliği, kauçuk yapısı ve aracın tork eğrisi kadar, sürücünün debriyaj ve gaz koordinasyonunu doğru ayarlayıp aracın momentumunu koruması da bu tarz kaygan zeminlerde hayati önem taşır.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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