Evinin Önündeki Dik Yokuşta Mücadele Veren Araçları Kaydeden İçerik Üreticisi Seyir Zevki Yaşattı

Ankara'nın meşhur Seyranbağları semtinde yer alan dik ve kaygan bir yokuşta sürücülerin yukarı çıkabilmek için verdiği trajikomik mücadele izleyenlere de büyük bir seyir zevki yaşattı. Öyle ki o anları 7/24 izleyebilmenin bir yolunu arayanlar bile oldu.

Peki, dik ve ıslak yokuşlarda araçların bu şekilde kalmasının, bazılarının ise rahatça çıkmasının arkasındaki mühendislik sırrı ne?

Önden çekişli araçlarda dik rampalarda ağırlık merkezi arkaya kaydığı için ön tekerleklerin yere tutunma kuvveti ciddi oranda azalır ve bu da patinaja yol açar. Lastiklerin diş derinliği, kauçuk yapısı ve aracın tork eğrisi kadar, sürücünün debriyaj ve gaz koordinasyonunu doğru ayarlayıp aracın momentumunu koruması da bu tarz kaygan zeminlerde hayati önem taşır.