Dakikalar Sonra Fark Ettiler: Kırıkkale'de Dev Ekranda Milli Maç Yerine Oyun Açtılar

Milli takımın kritik mücadelesini dev ekrandan takip etmek için toplanan coşkulu kalabalık, karşılarında canlı yayın yerine bilgisayar oyunu grafiklerini görünce neye uğradığını şaşırdı. İşin eğlenceli tarafı, vatandaşların bir süre boyunca ekrandaki dijital futbolcuları gerçek sanıp pürdikkat maçı izlemeye devam etmesi oldu. Saniyeler akıp giderken, ekrandaki piksellerin ve animasyonların yapaylığı taraftarlar arasında fısıldaşmalara yol açtı. Durumun bir simülasyondan ibaret olduğu, canlı yayın spikerinin sesi yerine oyun içi seslerin baskın gelmesiyle nihayet anlaşıldı. Gerçeği fark eden Kırıkkaleli futbolseverler, teknik masaya seslenerek duruma tepki gösterdi ve yayının düzeltilmesini istedi. O anlar sosyal medyayı kahkahaya boğdu.