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Dakikalar Sonra Fark Ettiler: Kırıkkale'de Dev Ekranda Milli Maç Yerine Oyun Açtılar

etiket Dakikalar Sonra Fark Ettiler: Kırıkkale'de Dev Ekranda Milli Maç Yerine Oyun Açtılar

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.06.2026 - 10:52

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Bugün tüm Türkiye milli maç heyecanı için ekran karşısına geçti. Pazar olmasına rağmen pek çok kişi işe gitmek için uyandığı saatten bile erken uyandı. Ülkemizin pek çok noktasında belediyeler maç heyecanını birlikte yaşamak isteyenler için, meydanlara dev ekranlar kurdu. 

Kırıkkale’de düzenlenen açık hava milli maç etkinliğinde, görevlilerin dev ekrana yanlışlıkla futbol oyunu vermesiyle ortalık bir anda karıştı. Durumu dakikalar sonra fark eden halk, yaşanan karışıklığa tepki gösterdi.

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Dakikalar sonra fark ettiler

Dakikalar sonra fark ettiler

Milli takımın kritik mücadelesini dev ekrandan takip etmek için toplanan coşkulu kalabalık, karşılarında canlı yayın yerine bilgisayar oyunu grafiklerini görünce neye uğradığını şaşırdı. İşin eğlenceli tarafı, vatandaşların bir süre boyunca ekrandaki dijital futbolcuları gerçek sanıp pürdikkat maçı izlemeye devam etmesi oldu. Saniyeler akıp giderken, ekrandaki piksellerin ve animasyonların yapaylığı taraftarlar arasında fısıldaşmalara yol açtı. Durumun bir simülasyondan ibaret olduğu, canlı yayın spikerinin sesi yerine oyun içi seslerin baskın gelmesiyle nihayet anlaşıldı. Gerçeği fark eden Kırıkkaleli futbolseverler, teknik masaya seslenerek duruma tepki gösterdi ve yayının düzeltilmesini istedi. O anlar sosyal medyayı kahkahaya boğdu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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