Dakikalar Sonra Fark Ettiler: Kırıkkale'de Dev Ekranda Milli Maç Yerine Oyun Açtılar

Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bugün tüm Türkiye milli maç heyecanı için ekran karşısına geçti. Pazar olmasına rağmen pek çok kişi işe gitmek için uyandığı saatten bile erken uyandı. Ülkemizin pek çok noktasında belediyeler maç heyecanını birlikte yaşamak isteyenler için, meydanlara dev ekranlar kurdu.
Kırıkkale’de düzenlenen açık hava milli maç etkinliğinde, görevlilerin dev ekrana yanlışlıkla futbol oyunu vermesiyle ortalık bir anda karıştı. Durumu dakikalar sonra fark eden halk, yaşanan karışıklığa tepki gösterdi.
2026 Dünya KupasıAnasayfaya Git
Türkiye
A Milli Takımı
D Grubu Sıralamaları Tüm Sıralamalar >
3. Türkiye
0 G 0 B 1 M 0 Puan
Gelecek Maçlar
19 Haziran 22:00
USA
-
AUS
20 Haziran 06:00
TUR
-
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
-
USA
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dakikalar sonra fark ettiler
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın