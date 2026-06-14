article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Türkiye-Avustralya Maçının Yayını Sırasında Pek Çok Aksaklık Yaşanınca İzleyiciler TRT'ye İsyan Etti

etiket Türkiye-Avustralya Maçının Yayını Sırasında Pek Çok Aksaklık Yaşanınca İzleyiciler TRT'ye İsyan Etti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.06.2026 - 10:14
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bu sabah tüm ülke, pazar günü olmasına rağmen sabahın erken saatlerinde milli maç coşkusu yaşamak için uyandı. Maçta istenilen sonuç alınamadı ve millilerimiz rakibi Avustralya karşısında 2-0 mağlup oldu. 

Maç TRT1 ekranlarından canlı olarak yayınlandı. Fakat yaşanan bazı aksaklıklar izleyicileri isyan ettirdi.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
Anasayfaya Git
Türkiye

Türkiye

A Milli Takımı

D Grubu Sıralamaları Tüm Sıralamalar >
3. Türkiye Türkiye
0 G 0 B 1 M 0 Puan

Gelecek Maçlar

19 Haziran 22:00
USA USA
-
AUS AUS
20 Haziran 06:00
TUR TUR
-
PAR PAR
26 Haziran 05:00
TUR TUR
-
USA USA
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

Özellikle hazırlanan gösterilerin ve ünlü isimlerin sahnelerinin yayınlanmaması dikkat çekti.

Seremoni yerine dizi yayını vardı.

Seremoni yerine dizi yayını vardı.
twitter.com
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Maçı bilgisayar ile izlemek isteyenler ise böyle bir görüntüyle kaşılaştı.

Maçı bilgisayar ile izlemek isteyenler ise böyle bir görüntüyle kaşılaştı.
twitter.com
twitter.com

Yayının geriden geldiğini söyleyenler de vardı.

Yayının geriden geldiğini söyleyenler de vardı.
twitter.com

Sık sık reklam girmesi de tepkilerin odağındaydı.

Sık sık reklam girmesi de tepkilerin odağındaydı.
twitter.com

Benzer problemler yaşayanlar, sorunlarını sosyal medya üzerinden dile getirdi.

Benzer problemler yaşayanlar, sorunlarını sosyal medya üzerinden dile getirdi.
twitter.com

Bakalım önümüzdeki maçlarda neler olacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bunlar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın