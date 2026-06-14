Türkiye-Avustralya Maçının Yayını Sırasında Pek Çok Aksaklık Yaşanınca İzleyiciler TRT'ye İsyan Etti
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bu sabah tüm ülke, pazar günü olmasına rağmen sabahın erken saatlerinde milli maç coşkusu yaşamak için uyandı. Maçta istenilen sonuç alınamadı ve millilerimiz rakibi Avustralya karşısında 2-0 mağlup oldu.
Maç TRT1 ekranlarından canlı olarak yayınlandı. Fakat yaşanan bazı aksaklıklar izleyicileri isyan ettirdi.
2026 Dünya KupasıAnasayfaya Git
Türkiye
A Milli Takımı
D Grubu Sıralamaları Tüm Sıralamalar >
3. Türkiye
0 G 0 B 1 M 0 Puan
Gelecek Maçlar
19 Haziran 22:00
USA
-
AUS
20 Haziran 06:00
TUR
-
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
-
USA
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Seremoni yerine dizi yayını vardı.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Maçı bilgisayar ile izlemek isteyenler ise böyle bir görüntüyle kaşılaştı.
Yayının geriden geldiğini söyleyenler de vardı.
Sık sık reklam girmesi de tepkilerin odağındaydı.
Benzer problemler yaşayanlar, sorunlarını sosyal medya üzerinden dile getirdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın