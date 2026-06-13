Bir Kardiyolog Açıkladı: Giyilebilir Teknolojiler Kansere Davetiye mi Çıkarıyor?

Sosyal medyanın hayatımızın merkezine yerleşmesiyle birlikte her gün yeni bir iddia, yeni bir komplo teorisi önümüze düşüyor. Özellikle sağlık ve teknoloji gibi hassas iki konu bir araya geldiğinde, felaket tellallığı yapmak isteyenlerin ekmeğine adeta yağ sürülüyor. Bilimsel dayanağı olmayan, tamamen kulaktan dolma bilgilerle insanları paniğe sevk eden videolar, dijital mecralarda hızla yayılarak ciddi bir bilgi kirliliği yaratıyor. Günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan giyilebilir teknolojiler de son dönemde bu asılsız iddiaların en büyük hedefi haline gelmiş durumda.

Prof. Dr. Muhammed Keskin, akıllı saatlerin ve kablosuz kulaklıkların radyasyon yayarak insanları kanser yaptığı yönündeki iddialara hazırladığı video ile yanıt verdi.