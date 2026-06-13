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Bir Kardiyolog Açıkladı: Giyilebilir Teknolojiler Kansere Davetiye mi Çıkarıyor?

Bir Kardiyolog Açıkladı: Giyilebilir Teknolojiler Kansere Davetiye mi Çıkarıyor?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.06.2026 - 21:31

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Sosyal medyanın hayatımızın merkezine yerleşmesiyle birlikte her gün yeni bir iddia, yeni bir komplo teorisi önümüze düşüyor. Özellikle sağlık ve teknoloji gibi hassas iki konu bir araya geldiğinde, felaket tellallığı yapmak isteyenlerin ekmeğine adeta yağ sürülüyor. Bilimsel dayanağı olmayan, tamamen kulaktan dolma bilgilerle insanları paniğe sevk eden videolar, dijital mecralarda hızla yayılarak ciddi bir bilgi kirliliği yaratıyor. Günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan giyilebilir teknolojiler de son dönemde bu asılsız iddiaların en büyük hedefi haline gelmiş durumda.

Prof. Dr. Muhammed Keskin, akıllı saatlerin ve kablosuz kulaklıkların radyasyon yayarak insanları kanser yaptığı yönündeki iddialara hazırladığı video ile yanıt verdi.

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Peki, bu dijital cihazlar gerçekten vücudumuza zarar veriyor mu?

Peki, bu dijital cihazlar gerçekten vücudumuza zarar veriyor mu?

İşin aslı şu ki, akıllı saatler ve kablosuz kulaklıklar telefonunuza bağlanırken Bluetooth teknolojisini kullanır. Bluetooth ise iddia edildiği gibi yüksek frekanslı veya hücre yapısını bozabilecek 'iyonize' bir dalga boyuna sahip değildir. Yani bu cihazların doğrudan bir kanser riski taşıdığına dair ortada hiçbir bilimsel kanıt yoktur. Hatta iddiaların odağındaki radial arter (bilekteki atardamar) bölgesinin radyasyona karşı ekstra hassas olduğu fikri de tamamen uydurmadır; çünkü damarlarımız radyasyona karşı özel bir hassasiyet barındırmaz. Önemli olan, cep telefonlarına olan maruziyeti azaltmaktır ki kablosuz kulaklıklar aslında telefonu kafamızdan uzak tutarak bu maruziyeti düşürmeye yardımcı olur. Dolayısıyla, tıp dünyasının da belirttiği gibi, asılsız videolarla aklınızı bulandırmak yerine hayatınızı kolaylaştıran bu teknolojileri güvenle kullanmaya devam edebilirsiniz.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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