Bir Doktor Güncel Bilgileri Paylaştı: Anestezi Almadan Önce Bu 5 Ölümcül Hatadan Kesinlikle Kaçının

'Bir yudum sudan ya da kahveden ne olur?' diyerek kuralları çiğnemek, anestezi altındayken yutkunma refleksiniz kaybolduğu için midenizdeki sıvının akciğerlerinize kaçmasına, yani ölümcül aspirasyon tablosuna yol açabilir. Güncel ASA kılavuzlarına göre berrak sıvılar için en az 2 saat, katı gıdalar için ise 6 ila 8 saatlik tam bir açlık şarttır. Benzer şekilde, masum sandığınız sarı kantaron, ginseng, sarımsak tabletleri veya ginko biloba gibi bitkisel takviyeler anestezi ilaçlarıyla etkileşime girip tansiyonunuzu altüst edebilir ya da durdurulamayan kanamalara sebep olabilir; bu yüzden en az 1-2 hafta öncesinden bırakılmalıdır. Operasyon öncesi stresi azaltmak için içilen o son sigara ise hava yollarını aşırı hassas hale getirerek tüp çıkarılırken bronşlarınızın tamamen kapanmasına, yani bronkospazma neden olabilir. Ameliyata ojeli veya makyajlı gelmek de estetik bir tercih değil, tamamen güvenlik meselesidir; çünkü hekimler tırnak yatağınızın renginden dokularınızın oksijenlenmesini takip eder ve saturasyon cihazları ojeyi sevmez. En önemlisi, kullanılan en ufak bir ilacı veya uyuşturucu maddeyi doktordan saklamamak gerekir. Anestezi uzmanları polis değildir, tek amaçları sizi güvenle uyutup sağlıkla uyandırmaktır.