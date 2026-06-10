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Bir Doktor Güncel Bilgileri Paylaştı: Anestezi Almadan Önce Bu 5 Ölümcül Hatadan Kesinlikle Kaçının

Bir Doktor Güncel Bilgileri Paylaştı: Anestezi Almadan Önce Bu 5 Ölümcül Hatadan Kesinlikle Kaçının

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.06.2026 - 13:12

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Anestezi alacak olmak, ameliyat sürecinin en çok endişe uyandıran adımlarından biridir. Genellikle operasyonun kendisinden ziyade, bilincin geçici olarak kapatılması fikri insanlarda bir bilinmezlik korkusu yaratır. Ancak modern tıp standartlarında bu sürecin tamamen kontrollü, hastanın hayati fonksiyonlarının anlık olarak izlendiği güvenli bir prosedür olduğunu bilmek iç rahatlatıcıdır. Yine de hasta olarak operasyon öncesinde üstümüze düşen sorumlulukları yerine getirmek, hayati tehlikelerin önüne geçmede en kritik adımdır.

Doktor Furkan Ümit Bal, operasyon masasına yatmadan önce hastaların kesinlikle uyması gereken altın kuralları ve asla yapılmaması gereken hataları sıraladı. Güncel medikal kılavuzlar ışığında hazırladığı bu hayati uyarılar, özellikle ameliyat geçirecek olanların ilgisini çekti.

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Anestezi hekimlerinin ameliyat öncesinde üzerinde en çok durduğu konu, gizli saklı yapılan ufak kaçamakların hayatınıza mal olabileceği gerçeği.

Anestezi hekimlerinin ameliyat öncesinde üzerinde en çok durduğu konu, gizli saklı yapılan ufak kaçamakların hayatınıza mal olabileceği gerçeği.

'Bir yudum sudan ya da kahveden ne olur?' diyerek kuralları çiğnemek, anestezi altındayken yutkunma refleksiniz kaybolduğu için midenizdeki sıvının akciğerlerinize kaçmasına, yani ölümcül aspirasyon tablosuna yol açabilir. Güncel ASA kılavuzlarına göre berrak sıvılar için en az 2 saat, katı gıdalar için ise 6 ila 8 saatlik tam bir açlık şarttır. Benzer şekilde, masum sandığınız sarı kantaron, ginseng, sarımsak tabletleri veya ginko biloba gibi bitkisel takviyeler anestezi ilaçlarıyla etkileşime girip tansiyonunuzu altüst edebilir ya da durdurulamayan kanamalara sebep olabilir; bu yüzden en az 1-2 hafta öncesinden bırakılmalıdır. Operasyon öncesi stresi azaltmak için içilen o son sigara ise hava yollarını aşırı hassas hale getirerek tüp çıkarılırken bronşlarınızın tamamen kapanmasına, yani bronkospazma neden olabilir. Ameliyata ojeli veya makyajlı gelmek de estetik bir tercih değil, tamamen güvenlik meselesidir; çünkü hekimler tırnak yatağınızın renginden dokularınızın oksijenlenmesini takip eder ve saturasyon cihazları ojeyi sevmez. En önemlisi, kullanılan en ufak bir ilacı veya uyuşturucu maddeyi doktordan saklamamak gerekir. Anestezi uzmanları polis değildir, tek amaçları sizi güvenle uyutup sağlıkla uyandırmaktır.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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