Boğulma Tehlikesi Geçiren Bebeklere İlk Müdahale Nasıl Yapılır? Uzmanından Adım Adım İlk Yardım Kuralları

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte havuz, deniz ve sahil aktiviteleri ailelerin vazgeçilmezi haline geliyor. Ancak su kenarında geçirilen eğlenceli anlar, dikkatsizlik veya anlık bir ihmal sonucu hızla büyük bir trajediye dönüşebilir. Özellikle bebekler ve oyun çağındaki çocuklar için su, her zaman göründüğü kadar masum bir eğlence aracı değildir. Ebeveynlerin su güvenliği konusunda her zaman tetikte olması ve olası bir acil durumda soğukkanlılığını koruyarak ne yapacağını çok iyi bilmesi gerekir.

'draycakalkan', sosyal medyada ebeveynleri su güvenliği konusunda bilinçlendirmek adına hayati öneme sahip bir video paylaştı. Deneyimli hekim, çocukların sadece derin sularda değil, evdeki bir kovada ya da şişme havuzdaki bir karış suda bile boğulma tehlikesi yaşayabileceğini çarpıcı bir şekilde gözler önüne seren doktor, boğulma anından ilk müdahale anına kadar yapılması gereken adımları tek tek anlattı.