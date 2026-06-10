article/comments
article/share
Haberler
Video
Boğulma Tehlikesi Geçiren Bebeklere İlk Müdahale Nasıl Yapılır? Uzmanından Adım Adım İlk Yardım Kuralları

Boğulma Tehlikesi Geçiren Bebeklere İlk Müdahale Nasıl Yapılır? Uzmanından Adım Adım İlk Yardım Kuralları

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.06.2026 - 09:15

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte havuz, deniz ve sahil aktiviteleri ailelerin vazgeçilmezi haline geliyor. Ancak su kenarında geçirilen eğlenceli anlar, dikkatsizlik veya anlık bir ihmal sonucu hızla büyük bir trajediye dönüşebilir. Özellikle bebekler ve oyun çağındaki çocuklar için su, her zaman göründüğü kadar masum bir eğlence aracı değildir. Ebeveynlerin su güvenliği konusunda her zaman tetikte olması ve olası bir acil durumda soğukkanlılığını koruyarak ne yapacağını çok iyi bilmesi gerekir.

'draycakalkan', sosyal medyada ebeveynleri su güvenliği konusunda bilinçlendirmek adına hayati öneme sahip bir video paylaştı. Deneyimli hekim, çocukların sadece derin sularda değil, evdeki bir kovada ya da şişme havuzdaki bir karış suda bile boğulma tehlikesi yaşayabileceğini çarpıcı bir şekilde gözler önüne seren doktor, boğulma anından ilk müdahale anına kadar yapılması gereken adımları tek tek anlattı.

Kaynak: https://www.instagram.com/draycakalkan/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sessiz boğulma tehlikesi ve adım adım ilk yardım kuralları;

Sessiz boğulma tehlikesi ve adım adım ilk yardım kuralları;

Çoğumuz boğulma sahnelerini sinema filmlerinden öğrendiğimiz için, boğulan bir çocuğun çırpınacağını, bağırıp yardım isteyeceğini düşünürüz. Oysa gerçek tamamen farklıdır. Çocuklar suyun içinde bağıramaz, el sallayamaz veya çırpınamazlar. Saniyeler içinde sessizce suyun dibine batabilirler. Tıpta 'sessiz boğulma' olarak adlandırılan bu durum, ne yazık ki en sık karşılaşılan boğulma şeklidir. Bebekler en çok evdeki küvette, yürümeye yeni başlayan çocuklar ise bahçedeki şişme havuzlarda ya da su dolu kovalarda bu tehlikeyle burun buruna gelir. Unutulmamalıdır ki, sadece 2,5 santimetrelik bir su yüksekliği bile bir çocuğun boğulması için yeterlidir.

Peki, suyun içinde hareketsiz kalan ya da boğulma tehlikesi geçiren bir çocuğu sudan çıkardığınızda ilk olarak ne yapmalısınız?

  • Yaşam Belirtilerini Kontrol Edin: Çocuğu sudan çıkarır çıkarmaz hemen düz ve sert bir zemine yatırın. Yüzüne bakın, göğüs hareketlerini izleyin; nefes alıyor mu, öksürüyor mu ya da size herhangi bir tepki veriyor mu kontrol edin.

  • Hızlıca Acil Servisi (112) Arayın: Eğer yanınızda biri varsa, karmaşaya mahal vermemek için doğrudan o kişiyi hedef alarak 'Sen hemen 112'yi ara' şeklinde net bir komut verin. Eğer boğulma anına bizzat şahit olduysanız ve yalnızsanız, hemen 112'yi arayıp durumu bildirin. Boğulma anını görmediyseniz ve çocuk tepkisizse zaman kaybetmeden hemen müdahaleye başlayın.

  • Hava Yolunu Açın ve Suni Teneffüse Başlayın: Boğulmalarda temel sorun akciğerlerin oksijensiz kalmasıdır. Bu yüzden sadece kalp masajı yapmak yetmez, akciğerlere oksijen göndermek zorundasınız. Çocuğun başını hafifçe geriye itip çenesini yukarı kaldırarak hava yolunu açın. Bebeklerde ağız ve burnu birlikte kapatacak şekilde ağzınızı yerleştirerek hafifçe 2 kez üfleyin. Bebeklerin akciğerleri küçük olduğu için çok sert üflemenize gerek yoktur; göğsünün hafifçe kalktığını görmeniz yeterlidir.

  • Kalp Masajına Geçin: İki etkili nefesten sonra göğüs basısına geçilir. İki meme ucunun tam ortasına, göğüs kemiğinin alt yarısına bası uygulanır. Eğer çocuk küçük bir bebekse, iki elinizle göğsünü kavrayarak baş parmaklarınızla bası uygulamalısınız. Daha büyük çocuklarda ise tek elinizin ya da iki elinizin avuç içini kullanabilirsiniz.

  • Stayin' Alive Temposunu Yakalayın: Kalp masajının hızı dakikada 100-120 bası arasında olmalıdır. Ritmi doğru ayarlamak için dünyaca ünlü 'Stayin' Alive' şarkısının temposunu aklınıza getirebilirsiniz. Müdahaleyi 30 kalp masajı ve 2 suni teneffüs (30:2) döngüsü şeklinde, ambulans ve profesyonel sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar hiç durmadan uygulamaya devam etmelisiniz. Eğer çocuk nefes alıyor ve tepki veriyorsa, onu hemen yan çevirerek (koma pozisyonu) ambulansın gelmesini bekleyin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın