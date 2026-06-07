5. Sınıf Öğrencilerine Borsa ve Senet Öğreten 1981 Basımı Matematik Kitabı Müfredatı Şaşırttı

Kitabın içindekiler kısmına bakıldığında, bugünün ortaokul hatta lise müfredatında yer alan küme kavramları, ikilik, beşlik ve onluk sayma düzenleri gibi ağır konuların o dönemde 11 yaşındaki çocuklara büyük bir başarıyla aktarıldığı görülüyor. Ancak asıl ezber bozan ve herkesi şaşkına çeviren bölüm, kitabın sonlarında yer alan 'Defter Tutma' başlığı oldu. Bu bölümde küçük çocuklara bütçe oluşturma, gelir-gider dengesi kurma, fatura doldurma, senet düzenleme ve borsa cetveli okuma gibi hayati finansal okuryazarlık becerileri adım adım anlatılıyor.

Modern eğitim sisteminde çocukların akademik yük altında ezildiğinden şikayet edilirken, 45 yıl öncesinin kitabında hayatın tam merkezinden pratik ve kalıcı çözümler sunulması, sosyal medyada 'Eskiden eğitim gerçekten çok daha dolu ve vizyonermiş' tartışmalarını da beraberinde getirdi. Fakat aynı zamanda o yaştaki bir çocuk için konuların oldukça ağır olduğunu savunanlar da oldu.