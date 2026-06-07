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5. Sınıf Öğrencilerine Borsa ve Senet Öğreten 1981 Basımı Matematik Kitabı Müfredatı Şaşırttı

5. Sınıf Öğrencilerine Borsa ve Senet Öğreten 1981 Basımı Matematik Kitabı Müfredatı Şaşırttı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.06.2026 - 09:30

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Eğitim sistemi her dönem tartışma konusu oluyor. Sistem sürekli değişse de tam olarak istenen noktaya ulaşamıyor. Özellikle eski eğitim sistemlerini hatırladığımızda, günümüz müfredatı ile arasında dağlar kadar fark olduğunu görüyoruz.  

Matematik öğretmeni Aynur Yavuz, 1981 basımı ilkokul 5. sınıf matematik kitabını paylaştı. Kitabın içeriği, özellikle o dönem öğrenim gören öğrencileri ikiye böldü.

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Ağır mı yoksa olması gereken mi?

Ağır mı yoksa olması gereken mi?

Kitabın içindekiler kısmına bakıldığında, bugünün ortaokul hatta lise müfredatında yer alan küme kavramları, ikilik, beşlik ve onluk sayma düzenleri gibi ağır konuların o dönemde 11 yaşındaki çocuklara büyük bir başarıyla aktarıldığı görülüyor. Ancak asıl ezber bozan ve herkesi şaşkına çeviren bölüm, kitabın sonlarında yer alan 'Defter Tutma' başlığı oldu. Bu bölümde küçük çocuklara bütçe oluşturma, gelir-gider dengesi kurma, fatura doldurma, senet düzenleme ve borsa cetveli okuma gibi hayati finansal okuryazarlık becerileri adım adım anlatılıyor.

Modern eğitim sisteminde çocukların akademik yük altında ezildiğinden şikayet edilirken, 45 yıl öncesinin kitabında hayatın tam merkezinden pratik ve kalıcı çözümler sunulması, sosyal medyada 'Eskiden eğitim gerçekten çok daha dolu ve vizyonermiş' tartışmalarını da beraberinde getirdi. Fakat aynı zamanda o yaştaki bir çocuk için konuların oldukça ağır olduğunu savunanlar da oldu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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