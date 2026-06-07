5. Sınıf Öğrencilerine Borsa ve Senet Öğreten 1981 Basımı Matematik Kitabı Müfredatı Şaşırttı

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Eğitim sistemi her dönem tartışma konusu oluyor. Sistem sürekli değişse de tam olarak istenen noktaya ulaşamıyor. Özellikle eski eğitim sistemlerini hatırladığımızda, günümüz müfredatı ile arasında dağlar kadar fark olduğunu görüyoruz.
Matematik öğretmeni Aynur Yavuz, 1981 basımı ilkokul 5. sınıf matematik kitabını paylaştı. Kitabın içeriği, özellikle o dönem öğrenim gören öğrencileri ikiye böldü.
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Ağır mı yoksa olması gereken mi?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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