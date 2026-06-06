Çocukluk Sırrımız Çözüldü: Nostaljik Duck Hunt Oyunundaki Tabancanın Çalışma Mantığı ve Bilinmeyen Hilesi

90'lı yıllarda mahalle arasındaki atari salonlarında ya da evdeki televizyonun karşısında saatlerce vakit geçiren herkesin hafızasına kazınan ikonik bir an vardır. Duck Hunt oynarken o plastik turuncu tabancayı ekrana doğrultup tetiğe basmak ve uçan ördekleri vurmaya çalışmak çocukluğumuzun en büyük eğlencelerinden biriydi. Hepimiz o tabancanın namlusundan ekrana doğru görünmez bir lazer ya da ışık fırlatıldığını, ördeklerin de bu sayede vurulduğunu zannediyorduk. Hatta vuramayıp ıskaladığımızda ekranda beliren ve bizimle dalga geçen o arsız köpeğe sinirlenmeyenimiz neredeyse yoktur.
'asekutreel' isimli içerik üreticisi, Duck Hunt tabancasının çalışma sırrını paylaştı. Tabancanın çalışma prensibi pek çok kişinin çocukluk hayallerini yıktı.
Meğer Tabanca Işık Saçmıyor, Ekranın Fotoğrafını Çekiyormuş!
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