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Çocukluk Sırrımız Çözüldü: Nostaljik Duck Hunt Oyunundaki Tabancanın Çalışma Mantığı ve Bilinmeyen Hilesi

Çocukluk Sırrımız Çözüldü: Nostaljik Duck Hunt Oyunundaki Tabancanın Çalışma Mantığı ve Bilinmeyen Hilesi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.06.2026 - 23:37

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90'lı yıllarda mahalle arasındaki atari salonlarında ya da evdeki televizyonun karşısında saatlerce vakit geçiren herkesin hafızasına kazınan ikonik bir an vardır. Duck Hunt oynarken o plastik turuncu tabancayı ekrana doğrultup tetiğe basmak ve uçan ördekleri vurmaya çalışmak çocukluğumuzun en büyük eğlencelerinden biriydi. Hepimiz o tabancanın namlusundan ekrana doğru görünmez bir lazer ya da ışık fırlatıldığını, ördeklerin de bu sayede vurulduğunu zannediyorduk. Hatta vuramayıp ıskaladığımızda ekranda beliren ve bizimle dalga geçen o arsız köpeğe sinirlenmeyenimiz neredeyse yoktur.

'asekutreel' isimli içerik üreticisi, Duck Hunt tabancasının çalışma sırrını paylaştı. Tabancanın çalışma prensibi pek çok kişinin çocukluk hayallerini yıktı.

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Meğer Tabanca Işık Saçmıyor, Ekranın Fotoğrafını Çekiyormuş!

Meğer Tabanca Işık Saçmıyor, Ekranın Fotoğrafını Çekiyormuş!

Plastik tabancanın çalışma prensibinin arkasında, namlunun ucundan çıkan bir ışık değil, tam aksine içeriye ışık alan basit bir optik sensör yer alıyor. Yani siz tetiğe bastığınızda tabanca ekrana bir şey fırlatmıyor, namlunun doğrultulduğu yerdeki ışığı algılamaya çalışıyor. Tetiğe bastığınız o mikrosaniyelik anda, oyun ekranı insan gözünün fark edemeyeceği kadar kısa bir süre için tamamen kararıyor. Hemen ardından, ekrandaki ördeğin tam bulunduğu noktada beyaz bir kare beliriyor.

Eğer tabancayı ördeğin olduğu yere doğru tuttuysanız, namlunun ucundaki sensör bu beyaz ışığı algılıyor ve sistem vuruşun isabetli olduğunu kaydederek ördeği düşürüyor. Eğer tabanca ekranın siyah bir bölgesine denk geldiyse, sensör karanlık görüyor ve oyun ıskaladığınızı anlıyor. Birden fazla ördek olduğunda ise sistem her ördek için sırayla beyaz kareler yakıp söndürerek hangisini vurduğunuzu tek tek tespit ediyor.

İşin en eğlenceli ve hileli kısmı ise tam olarak burada ortaya çıkıyor; tabanca sadece ördeği değil, doğrudan beyaz ışığı aradığı için tetiğe basarken namluyu odadaki parlak bir lambaya ya da tavandaki ampule doğrulttuğunuzda, oyun bunu her seferinde 'isabetli atış' olarak algılıyordu. Çocukken bir türlü anlam veremediğimiz, lambaya tutunca neden her şeyi vurduğumuz sorusunun cevabı da bu asırlık hilede gizli. Yıllarca bizi dünyanın en havalı nişancısı gibi hissettiren o efsanevi teknoloji, aslında televizyon ekranıyla köşe kapmaca oynayan minik bir ışık dedektöründen başka bir şey değilmiş.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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