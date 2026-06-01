Bir Opera Sanatçısının Şarkı Söylerken Ses Tellerinde Yaşanan Değişim Kamera ile Görüntülendi

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.06.2026 - 09:47

Ses telleri, her nefeste ve her kelimede insan kimliğinin en benzersiz tınılarını üretiyor. Ancak bu tellerin ardındaki hareketler, çıplak gözle görülemeyen, adeta kusursuz bir biyomekanik orkestraya benziyor. Bir operacının en zor tonlara ulaşırken boğazında nelerin değiştiğini, kasların nasıl bir baskıyla yönlendirildiğini görmek ise sese olan hayranlığı bambaşka bir boyuta taşıyor. Müzikal deha ve insan anatomisi bir araya geldiğinde ortaya çıkan bu görsel şölen, biyolojik sınırların sanatla nasıl zorlandığını gözler önüne seriyor.

Bir opera sanatçısının burun yoluyla yerleştirilen özel bir endoskopik kamera eşliğinde şarkı söylediği anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sanatçı, Wolfgang Amadeus Mozart'ın dünyaca ünlü Sihirli Flüt operasından Gece Kraliçesi Aryası'nı seslendirirken, ses tellerinin o muazzam ve hızlı ritmi saniye saniye kaydedildi.

Peki Bu İşlem Sırasında Ses Tellerinde Tam Olarak Ne Yaşanıyor?

Operacıların o en yüksek perdeden çıkardığı kusursuz seslerin arkasında, gırtlak kaslarının inanılmaz bir hızla milimetrik olarak kasılıp gevşemesi yatar. Videoda da açıkça görülebildiği üzere, Gece Kraliçesi Aryası (Der Hölle Rache) gibi zorlu bir eserde en tiz notalara ulaşıldığında ses telleri birbirine neredeyse tamamen yaklaşır ve saniyede yüzlerce kez titrer. Bu esnada akciğerlerden gelen hava basıncı ile ses tellerinin direnci arasında kusursuz bir denge kurulur; en ufak bir koordinasyon eksikliği detone olmaya ya da sesin tamamen kısılmasına yol açabilir.

Ses Tellerinin Gizemli Dünyası

  • Staccato Notalar ve Kas Kontrolü: Sanatçı aryanın o meşhur tiz kısımlarına geçtiğinde, ses tellerinin adeta bir enstrüman yayı gibi gerildiğini ve gırtlak kapağının alanı nasıl daralttığını görebilirsiniz.

  • Doğru Teknik Hayati Önem Taşır: Operacılar bu yüksek frekanslı sesleri çıkarırken boğaz kaslarını sıkmak yerine diyafram gücünü kullanırlar. Eğer sadece boğaz kaslarına yüklenilirse, ses tellerinde nodül veya kanama gibi ciddi tıbbi rahatsızlıklar meydana gelebilir.

  • Anatomik Mucize: Bu görüntü, yıllarca süren şan eğitiminin sadece kulakla duyulan bir yetenek değil, aynı zamanda kas hafızasıyla yönetilen muazzam bir iç mekanizma olduğunu açıkça kanıtlıyor.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
