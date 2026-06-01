Bir Opera Sanatçısının Şarkı Söylerken Ses Tellerinde Yaşanan Değişim Kamera ile Görüntülendi

Ses telleri, her nefeste ve her kelimede insan kimliğinin en benzersiz tınılarını üretiyor. Ancak bu tellerin ardındaki hareketler, çıplak gözle görülemeyen, adeta kusursuz bir biyomekanik orkestraya benziyor. Bir operacının en zor tonlara ulaşırken boğazında nelerin değiştiğini, kasların nasıl bir baskıyla yönlendirildiğini görmek ise sese olan hayranlığı bambaşka bir boyuta taşıyor. Müzikal deha ve insan anatomisi bir araya geldiğinde ortaya çıkan bu görsel şölen, biyolojik sınırların sanatla nasıl zorlandığını gözler önüne seriyor.

Bir opera sanatçısının burun yoluyla yerleştirilen özel bir endoskopik kamera eşliğinde şarkı söylediği anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sanatçı, Wolfgang Amadeus Mozart'ın dünyaca ünlü Sihirli Flüt operasından Gece Kraliçesi Aryası'nı seslendirirken, ses tellerinin o muazzam ve hızlı ritmi saniye saniye kaydedildi.

