Kasırgadan Sonra 500 Bin Metreküp Tortuyla Yeni Bir Ada Yapmalarının Bir Sebebi Var

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
01.06.2026 - 09:51
ABD'nin Güney Carolina eyaletinde çevre koruma ve liman mühendisliğini bir araya getiren önemli bir proje hayata geçirildi. Charleston Limanı yakınlarında yer alan ve geçmişte binlerce kıyı kuşuna ev sahipliği yapan Crab Bank Adası, Irma Kasırgası'nın yol açtığı yıkımın ardından tamamen yenilendi. Kasırga sebebiyle yüksek kesimleri sular altında kalan ve kuşların yuvalama alanlarını yok eden ada, yürütülen başarılı restorasyon çalışmalarıyla eski canlılığına kavuştu.

Charleston Limanı'nın temizlik çalışmalarından elde edilen malzemeler adanın yükseltilmesinde kullanıldı

Restorasyon kapsamında, Charleston Limanı'ndaki derinleştirme ve bakım faaliyetleri sırasında deniz tabanından çıkarılan yaklaşık 500 bin metreküp tortu değerlendirildi. Normal şartlarda açık denize dökülmesi planlanan bu devasa malzeme, özel pompalama sistemleriyle Crab Bank bölgesine taşındı. Yürütülen titiz çalışmalar sonucunda yaklaşık 35 dönümlük yeni bir habitat alanı oluşturulurken, adanın yüzeyi yüksek gelgit seviyesinin üzerine çıkarıldı. Bu mühendislik hamlesi, kuş yuvalarının düzenli olarak sular altında kalması riskini tamamen ortadan kaldırdı. Adanın ana karayla bağının bulunmaması ise kara yırtıcılarının yuvalara ulaşmasını engelleyen doğal bir koruma sağladı.

Bölgedeki doğal döngünün yeniden başlamasıyla birlikte göçmen kuşlar eski yuvalarına geri döndü

Geçmiş dönemlerde bir üreme sezonunda ortalama 5 bin yuvaya ev sahipliği yapan adadaki dönüşüm, uzmanlar tarafından yakından takip edildi. Çalışmaların tamamlanmasını takip eden süreçte kıyı kuşları bölgeye yeniden uyum sağladı. 2026 yılı itibarıyla kahverengi pelikanların adada tekrar yuva kurmaya başlaması, projenin başarıya ulaştığını gösteren en somut gelişme olarak kayıtlara geçti. Küresel ölçekte örnek teşkil eden bu uygulama, liman atıklarının çevre restorasyonunda verimli bir şekilde kullanılabileceğini gözler önüne serdi. Uzmanlar, bu stratejik yöntemin gelecekte erozyona uğrayan diğer kıyı habitatlarının kurtarılmasında da sıklıkla uygulanacağını öngördü.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
