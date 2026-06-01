Kasırgadan Sonra 500 Bin Metreküp Tortuyla Yeni Bir Ada Yapmalarının Bir Sebebi Var

Geçmiş dönemlerde bir üreme sezonunda ortalama 5 bin yuvaya ev sahipliği yapan adadaki dönüşüm, uzmanlar tarafından yakından takip edildi. Çalışmaların tamamlanmasını takip eden süreçte kıyı kuşları bölgeye yeniden uyum sağladı. 2026 yılı itibarıyla kahverengi pelikanların adada tekrar yuva kurmaya başlaması, projenin başarıya ulaştığını gösteren en somut gelişme olarak kayıtlara geçti. Küresel ölçekte örnek teşkil eden bu uygulama, liman atıklarının çevre restorasyonunda verimli bir şekilde kullanılabileceğini gözler önüne serdi. Uzmanlar, bu stratejik yöntemin gelecekte erozyona uğrayan diğer kıyı habitatlarının kurtarılmasında da sıklıkla uygulanacağını öngördü.