Çorak Arazilere 12 Bin Ton Portakal Kabuğu Bırakarak İmkansızı Başardılar

Büyük umutlarla başlatılan bu ekolojik girişim, kısa süre sonra rakip bir şirketin yasal yollara başvurması ve dava açması neticesinde durduruldu. Mahkeme kararlarının ardından sahada yürütülen tüm faaliyetlere son verildi ve bölge, insan müdahalesinden uzak bir şekilde uzun yıllar boyunca kaderine terk edildi. Yaklaşık 15 yıllık bir aranın ardından projenin akıbetini gözlemlemek üzere sahaya geri dönen araştırmacılar, beklentilerin çok ötesinde bir doğa manzarasıyla karşılaştı. Eski kurak ve çıplak arazinin yerini; sarmaşıkların her yanı kapladığı, devasa ağaçların yükseldiği, geçit vermez sıklıkta bir tropikal orman aldı. Bitki örtüsünün ulaştığı muazzam yoğunluk sebebiyle uzmanlar, yıllar önce alanı sınırlandırmak için yerleştirdikleri tanıtım tabelasını bulmakta dahi güçlük çekti.