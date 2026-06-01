Kayahan’ın Kızı Beste Açar’dan Nilüfer’e Sert Tepki: Babası Hakkında Dikkat Çeken Sözler

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
01.06.2026 - 10:27
Kayahan’ın kızı Beste Açar, yaptığı son açıklamalarla yeniden magazin gündeminin merkezine yerleşti. Daha önce de ailesiyle ilgili konularda zaman zaman açıklamalarda bulunan Açar, bu kez Nilüfer hakkında yaptığı paylaşım nedeniyle dikkat çekti. Nilüfer’in yeni bir şarkı çalışmasını duyurmasının ardından konuşan Beste Açar, uzun süredir içinde tuttuğunu söylediği bazı konulara değindi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

Beste Açar, Nilüfer hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

Kayahan’ın kızı olan Açar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yıllardır içinde tuttuğu bazı konulara değindi. Nilüfer’in yeni bir şarkı çalışmasını duyurmasının ardından konuşan Açar, geçmişte yaşanan olayları hatırlattı. Açıklamalarında hem çocukluk yıllarından hem de babası Kayahan’la ilgili anılarından söz etti. Paylaşımındaki ifadeler kısa sürede dikkat çekti.

Açar, sözlerine Nilüfer’le nasıl tanıştıklarından söz ederek başladı.

Çocuk yaşlarda tanıştıklarını belirten Beste Açar, uzun süre sessiz kalmayı tercih ettiğini ancak artık konuşma zamanı geldiğini düşündüğünü söyledi. Açıklamasında, “Seni tanıdığımda küçücüktüm… Çok şey paylaşmıştık. Her zaman susacaktım ama son noktayı koymam gerekti artık. Çünkü ablalar böyle yapamazdı…” ifadelerini kullandı.

Daha sonra yıllar öncesine giden Açar, Kayahan ve Nilüfer arasındaki ilişkiyi öğrendiği dönemi anlattı. “Babamla ilişkinizi öğrendiğimde, 8 yaşındayken ilk şoktu bizim için. Yalova Termal Oteli konser günü dersem hatırlarsın. Biz annemle hiç unutmadık da…” sözleriyle dikkat çekti.

Bu süreçte farklı sanatçıların bu şarkıları seslendirmesini istediğini belirten Açar, “Yıllardır babamın hiç duyulmamış şarkılarının söylenmesi için savaşan ben…” diyerek düşüncelerini paylaştı. Açıklamalarında telif hakları konusuna da değinen Açar, bu konuda yaşanan gelişmelerden rahatsız olduğunu dile getirdi.

Paylaşımının devamında oldukça sert ifadeler kullanan Beste Açar, “İkiniz birlik olup beni arkamdan vurmak, o Sinsirella’ya paravan olmak ha! Habersizce saman altından su yürüten saygısızlar!” sözleriyle tepkisini ortaya koydu. Kayahan’ın bazı şarkılarının kullanımına ilişkin de açıklama yapan Açar, babasının geçmişte aldığı bazı kararları hatırlattı.

Açar, “Zamanında babamın, teliflerle ilgili haksızlık ettiğin için sana yıllarca yasakladığı şarkılarını ben de yasaklayacağım” ifadelerini kullandı. Bu konuda hukuki süreç başlatacağını belirten ünlü isim, avukatıyla gerekli adımları atacağını da söyledi. Paylaşımında, “Yarın avukatım ne yapacağını söyledi. Artık ikiniz düşünün…” sözlerine yer verdi.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
